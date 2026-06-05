HD현대, SMR 추진선 개발 확대…자동차운반선도 원자력 추진 검증

영국선급서 MSR 적용 자동차운반선 개념설계 기본인증 획득

그리스 최대 조선소와 방산 협력, HJ중공업과 자율운항 표준화도 추진

사진 설명. HD현대삼호가 건조한 7,500UNIT급 자동차운반선(PCTC)의 모습 0 HD현대삼호가 건조한 7500UNIT급 자동차운반선(PCTC)의 모습. /HD현대

HD현대가 차세대 친환경 선박으로 주목받는 소형모듈원자로(SMR) 추진선 개발 범위를 자동차운반선까지 확대하며 미래 선박 기술 확보에 속도를 내고 있다. 친환경 선박 기술과 자율운항, 방산 협력 등을 동시에 추진하며 차세대 해양산업 경쟁력 강화에 나선 것이다.5일 업계에 따르면, HD현대는 조선 계열사인 HD현대중공업과 HD한국조선해양이 세계 3대 조선해양 박람회 중 하나인 '포시도니아(Posidonia) 2026'에서 영국선급(LR)으로부터 용융염원자로(MSR)를 적용한 대형 자동차운반선(PCTC)의 개념설계 기본인증(AIP)을 획득했다고 밝혔다.HD현대 관계자는 "HD현대는 주요 선사 및 선급과 협력해 선도적인 친환경 선박 기술력을 선보이고 있다"며 "앞으로도 기술 개발과 투자를 통해 탄소중립 선박 시대를 이끌어 가겠다"고 밝혔다.이번 프로젝트는 현대글로비스, 지마린서비스, 한국원자력연구원과 공동으로 추진됐다. HD현대는 선박 개념설계와 기술 검토를 담당했으며, 현대글로비스는 자동차운반선 운항 경험을 바탕으로 운용 방안을 제시했다. 지마린서비스는 선박관리 측면의 검토를 맡았고, 한국원자력연구원은 MSR 기술 검증을 수행했다.MSR은 핵연료와 냉각재를 섞은 용융염을 사용하는 SMR의 한 종류다. 안전성과 효율성이 높아 해상 원자력 활용 분야에서 차세대 기술로 평가받고 있다. HD현대는 기존 컨테이너선 중심으로 추진해 온 MSR 적용 선박 개발을 자동차운반선까지 확대하게 됐다.SMR 추진 자동차운반선은 장거리 운항 과정에서 안정적인 출력을 유지할 수 있고, 탄소 배출을 줄일 수 있다는 점에서 차세대 친환경 선박 후보로 주목받고 있다.HD현대는 이번 박람회에서 다양한 친환경 선박 기술에 대한 글로벌 선급 인증도 확보했다. 업계 최초로 개발 중인 LPG 이중연료 추진 컨테이너선과 타입-B 탱크를 적용한 LPG 운반선 등에 대해서도 인증을 받았다.방산 협력도 확대한다. HD현대중공업은 그리스 최대 조선소인 스카라망가스(Skaramangas) 조선소와 그리스 해군·해경 함정, 무인수상정(USV)을 포함한 유·무인 복합체계 사업 공동 참여를 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다.자율운항 분야에서는 HD현대의 선박 자율운항 전문 자회사 아비커스가 HJ중공업과 업무협약을 맺고 자율운항 솔루션 '하이나스 컨트롤(HiNAS Control)'의 표준사양 적용을 추진한다. 협약에 따라 HJ중공업이 건조하는 상선에 해당 솔루션을 표준사양으로 적용하는 방안이 추진될 예정이다.한편 포시도니아 2026은 노르웨이 노르시핑(Nor-Shipping), 독일 SMM과 함께 세계 3대 조선해양 박람회로 꼽힌다. 올해 행사에는 130여개국, 2000여개 기업이 참가했다. HD현대는 HD현대중공업, HD현대삼호, HD현대마린솔루션, 아비커스, HD현대일렉트릭 등 5개 계열사가 참가해 친환경 선박과 에너지 효율 기자재를 선보였다.