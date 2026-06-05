“지역업체 우선”…구미시, 건설산업 활성화 통해 지역경제 살린다

지난해 50회·올해 25회 현장 점검…지역업체 참여 확대 밀착 행정

경북 최초 하도급지원팀 운영…보증수수료 지원으로 금융 부담 완화

[도시계획과]간담회 회의사진(2025 11 28)_1 0 경북 구미시가 지역건설산업 활성화를 위한 전담부서로 경북 최초로 신설한 '하도급지원팀' 관계자가 지역건설산업 활성화를 위해 간담회를 개최하고 있다. /구미시

경북 구미시가 지역건설산업 활성화를 위해 현장 중심 행정에 속도를 내고 있다.구미시는 지난해 7월 경북 최초로 '하도급지원팀'을 신설하고 지역건설산업 활성화를 위한 전담체계를 구축한 이후 관급과 민간 대형 건설현장을 대상으로 지역업체 하도급 참여 확대와 지역 자재·인력 활용을 지속 독려하며 실질적인 지원에 나서고 있다고 5일 밝혔다.특히 10억원 이상 관급·민간 공사를 중심으로 현장 방문과 시공사 본사 방문을 병행하며 지역업체 참여를 적극 요청하고 있다. 공사 현장별 하도급 참여 실적과 애로사항을 직접 점검하고, 지역업체와의 연계를 확대하기 위한 협의도 함께 진행하고 있다.시는 '지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례'에 따라 공동도급 49% 이상, 지역업체 하도급 70% 이상 참여를 권장하고 있다. 지역 건설자재 70% 이상 사용과 지역 인력·장비 활용 확대도 지속 요청하고 있다. 아울러 대형공사의 분할발주를 유도하고 관급 건축물 기계설비공사 분리발주 활성화에도 나서며 지역업체 참여 기회를 넓히고 있다.민간 분야 지원도 강화했다. 시는 지난해 8월부터 '하도급대금 지급보증 수수료 지원사업'을 시행하고 있다. 민간 건설현장에서 지역업체와 하도급 계약을 체결한 경우 보증수수료의 70%(업체당 최대 1000만원)를 지원해 지역업체의 금융 부담을 덜고 안정적인 수주 활동을 지원하고 있다.이와 함께 부서 간 대책회의와 간담회를 정례화해 현장별 추진 상황과 하도급 실적을 공유하고 있다. 불법하도급 의심 현장과 하도급률 저조 현장에 대해서는 집중 점검을 실시해 공정한 건설문화 정착과 부실업체 관리도 강화하고 있다.구미시는 앞으로도 전담조직을 중심으로 현장 점검과 실적 관리, 신규 지원정책 발굴을 지속 추진할 계획이다. 지역업체가 지역 공사를 발판으로 경쟁력을 키우고 타 지역 건설시장까지 진출할 수 있도록 지원 체계를 강화해 나간다는 방침이다.시 관계자는 "구미시는 '지역업체 먼저'라는 원칙 아래 지역건설산업 활성화를 위한 현장 행정과 제도 개선을 지속 추진하고 있다"며 "지역 건설업체가 지역에서 성장해 전국 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 실효성 있는 지원 정책을 확대해 지역경제 선순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.