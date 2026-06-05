하남시 “침수 우려지역, 장마 오기 전 미리미리 손본다”

배수펌프·차단시설 정비로 집중호우 대응 강화
하남시는 황산·미사지하차도를 포함한 관내 지하차도 8곳과 배알미동 일대의 급경사지 4곳을 대상으로 배수시설 준설 작업을 진행 중이라고 5일 밝혔다.
이 정비 작업은 최근 기후변화로 국지적인 집중호우가 더 자주 발생하는 데 따른 선제적 대응 차원에서 추진되는 것이다. 시는 5월 초부터 공사를 시작해 이달 말까지 주요 시설 정비를 순차적으로 마무리할 예정이다.
정비 대상은 지하차도 내 배수펌프장과 급경사지 배수로, 집수정 등이다. 시는 시설 내부에 쌓여 있던 토사와 퇴적물을 제거해 배수 기능을 높이고, 침수를 유발하는 위험 요인을 미리 차단하는 데 주력하고 있다.
이와 함께 배수펌프장의 기계·전기설비가 제대로 작동하는지 확인하고, 집중호우 시 차량 진입을 자동으로 막아주는 지하차도 진입차단시설의 안전 점검도 동시에 진행 중이다.
시는 장마가 시작되기 전에 주요 시설물을 모두 정비해 시민들이 안심하고 생활할 수 있도록 행정력을 집중하겠다고 밝혔다. 이현재 시장은 "기후변화로 집중호우가 잦아지는 만큼, 사전 점검과 선제적 대응이 무엇보다 중요하다"며 "꼼꼼한 시설 정비로 자연재난을 예방하고, 시민 모두가 실감할 수 있는 안전한 도시를 만들겠다"고 말했다.