주민이 만드는 축제…완주와일드&로컬푸드축제 부스 모집

문화체험·먹거리·농특산물 판매 총 90개 부스

15~26일 참여 희망자 모집…7월 최종 선정

와일드로컬푸드축제 0 와일드로컬푸드축제 홍보 이미지.

전북 완주군이 오는 10월 열리는 '제14회 완주와일드&로컬푸드축제'를 앞두고 주민참여 부스 운영자를 공개 모집한다.5일 완주군에 따르면 모집 분야는 문화체험 14개, 먹거리 36개, 농특산물 판매 40개 등 총 90개 부스로, 지역의 특색을 담은 체험 프로그램과 먹거리, 우수 농특산물을 선보일 주민 공동체와 단체, 업체, 농가 등을 대상으로 한다.신청기간은 오는 15일부터 26일까지이며, 참여를 희망하는 운영자는 완주군 대표 누리집 공고를 참고해 신청 서류를 관광축제과에 이메일 또는 방문 제출하면 된다. 단, 농특산물 판매 신청은 농업정책과에서 받는다.군은 접수된 신청자를 대상으로 축제 주제와 연관성 및 로컬푸드를 활용한 지역 특색이 담긴 아이디어 메뉴를 중점으로 분야별 5개 항목의 심사를 거쳐 7월 초 최종 운영자를 선정할 예정이다.올해 축제는 주민이 직접 참여하고 만들어가는 콘텐츠를 확대해 지역 고유의 매력을 관광객들에게 선보이는 데 중점을 둘 계획이다.한편, 제14회 완주와일드&로컬푸드축제는 오는 10월 2일부터 4일까지 고산자연휴양림 일원에서 '불 타오르는 거친 야생'이라는 슬로건으로 개최된다.