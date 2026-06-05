경찰, ‘투표용지 부족 사태’ 선관위 수사 착수

시민단체, 노태악 선관위원장 등 고발
5일 경찰에 따르면 서울경찰청은 노태악 중앙선관위원장과 허철훈 사무총장, 오민석 서울시선관위원장, 김범진 사무처장, 민소영 송파구선관위원장 등에 대한 직무유기·직권남용 혐의 고발 건을 4일 광역범죄수사대에 배정했다. 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)로부터 고발장을 접수한 지 하루 만이다. 서민위는 앞선 3일 송파구 투표용지를 유권자 수보다 부족하게 준비하는 등 선거 사무를 소홀히 했다며 선관위 관계자들을 경찰에 고발했다.
서민위는 또 선관위가 투표용지를 전체의 절반만 인쇄한 점을 두고 나머지 비용의 사용처를 밝혀야 한다며 업무상 횡령과 배임 혐의로 노 위원장 등을 4일 추가 고발했다.
지방선거 본투표 당일인 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서는 투표용지가 부족해 투표가 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다. 일부 투표소에서는 오후 10시까지 투표가 진행됐다. 오후 6시에 발표된 출구조사 결과가 발표된 뒤 투표에 참여한 유권자도 있었다.
송파구 선관위는 당시 투표용지를 전체 선거인 수의 50% 수준만 인쇄한 것으로 파악됐다. 50%는 중앙선관위가 이번 지방선거 때 새로 마련한 최소 인쇄 비율이다. 2022년 대선·지선과 2024년 총선 때는 선거인 수의 60∼70% 인쇄가 최소 기준이었다.
경찰 관계자는 "고발인 조사 등 필요한 조사를 절차에 따라 진행할 예정"이라고 밝혔다.
한편 투기자본감시센터와 국민연대를 포함한 6개 시민단체도 국민신문고를 통해 경찰청 국가수사본부에 선관위 관계자 13명을 직무유기 혐의로 4일 고발했다.