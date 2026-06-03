용지 부족에 투표 중단 ‘초유의 사태’…선관위 “깊이 사과”

허철훈 사무총장 '대국민 사과문'
"문제점 분석해 재발방지책 마련"
|허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표가 실시된 3일 경기 과천 중앙선관위원회에서 서울 송파구 등 일부 투표소에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 하고 있다. /이병화 기자
허철훈 중앙선관위 사무총장은 3일 오후 9시 경기도 과천청사에서 대국민 사과문을 발표하고 "선관위는 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했으며 대기 중인 유권자가 마감 시간 이후에도 정상적으로 투표할 수 있도록 조치했다"며 "이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며, 개표 종료 즉시 일부 투표소의 투표용지 부족 원인과 문제점 정확히 분석해 재발 방지에 나서겠다"고 밝혔다. 그러면서 "추후 책임질 일이 있다면 책임지겠다"고 덧붙였다.
투표 당일 투표용지 부족 사태는 전무후무한 일이다. 윤재수 선거정책실장은 "일부 투표소의 경우 유권자 수가 예상보다 많아 투표용지가 부족한 것으로 파악됐다"고 밝혔다. 선관위는 사전투표율 등을 고려해 송파구 유권자 수의 50%에 해당하는 투표용지를 확보하고 있던 것으로 확인됐다.
이날 서울 송파구·강남구·광진구 등 14개 투표소에서는 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하는 상황이 벌어졌다. 일부 투표소에서는 투표가 일시 중단됐으며 대기표를 발급해 투표권을 보장하는 긴급 조치가 시행됐다. 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 경우 용지 조달과 마감 절차가 지연되면서 투표시간이 오후 10시까지 연장되기도 했다.
책임자에 대한 강력한 처벌도 촉구될 전망이다. 장동혁 국민의힘 대표는 이번 사태에 대해 "서울시 투표는 유권자의 투표권이라는 참정권이 심각하게 침해된 선거"라며 "진상 파악이 이뤄질 때까지 개표를 즉시 중단해야 한다"고 밝혔다. "진상 파악 결과에 따라서 서울 선거를 다시 실시해야 한다"며 재선거를 요구하기도 했다.
선관위의 느슨한 기강이 반복해서 문제를 초래하고 있다는 비판이 나온다. 장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 "선관위는 선거 때만 바빠지는 기관이다 보니 선거 관리에 미숙해 현장에서 문제가 발생하는 것"이라며 "어떤 이유로 이 같은 일이 발생했으며, 어떤 이가 책임져야 하느냐, 이것이 선거 결과에 어느 정도 영향을 미쳤는지 신중히 파악해야 한다"고 꼬집었다.
한편 경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국에서 접수된 선거 관련 112신고는 399건으로 집계됐다.