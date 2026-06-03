용지 부족에 투표 중단 ‘초유의 사태’…선관위 “깊이 사과”

허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표가 실시된 3일 경기 과천 중앙선관위원회에서 서울 송파구 등 일부 투표소에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 하고 있다. /이병화 기자