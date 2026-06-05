호남권 첫 코스트코 익산점 건축허가 통과…착공 초읽기

건축허가 승인으로 착공 절차 본격화

ggggggggg 0 /연합

호남권 최초로 들어서는 글로벌 유통업체 코스트코 익산점 건립 사업이 건축허가를 통과하며 본격적인 착공 단계에 들어섰다.익산시는 ㈜코스트코코리아가 신청한 코스트코 익산점 건립 사업에 대해 교통영향평가 보완사항과 건축위원회 심의 결과 등을 종합 검토한 끝에 지난 4일 건축허가를 최종 승인했다고 5일 밝혔다.이번 건축허가 승인으로 그동안 진행돼 온 각종 사전 행정절차가 사실상 마무리되면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다. 특히 사업 지연이나 무산 우려를 해소하고 실제 공사 착수를 위한 법적 기반이 마련됐다는 점에서 의미가 크다.시는 이번 건축허가를 기점으로 대규모점포 등록, 착공 신고 등 서류 제출 위주의 남은 후속 행정 절차들을 강력한 속도전으로 진행할 계획이다.㈜코스트코코리아는 시공사 선정을 거쳐 코스트코 익산점 착공에 들어갈 예정이다.코스트코 익산점은 호남권 전체를 아우르는 최초의 매장으로 조성되는 만큼, 그동안 인근 타 시·도로 원정 쇼핑을 떠나야 했던 지역 주민들의 정주 여건을 획기적으로 개선할 것으로 보인다.익산시는 향후 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 관련 행정 지원에도 힘을 쏟을 방침이다.익산시 관계자는 "이번 건축허가 통과는 공사 시작 버튼을 누른 것과 같다"며 "오래 기다려주신 만큼 착공 이후 공사 과정에하루빨리 시민들이 유통 혜택을 누릴 수 있도록 모든 행정적 지원과 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.