현충일 맞아 태극기 물결…밀양 사랑채뷰아파트 156세대 게양 지원

농협 밀양시지부 후원… 회원들이 직접 방문해 게양법 안내

20260605-한국자유총연맹 밀양시지회, 제71회 현충일 맞아 태극기 달기 지원사업 추진-crop 0 한국자유총연맹 밀양시지회 최금식 회장(왼쪽 일곱번째)과 회원들이 제71회 현충일을 하루 앞둔 5일 삼문동 사랑채뷰아파트 앞에서 '나라사랑 태극기 달기 지원사업'을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. /밀양시

한국자유총연맹 밀양시지회가 제71회 현충일을 앞두고 시민들의 애국심을 고취하고 태극기 게양 문화를 확산하기 위한 '나라사랑 태극기 달기 지원사업'을 펼쳤다.밀양시지회는 5일 경남 밀양시 삼문동 소재 사랑채뷰 아파트 156세대 전 가구를 대상으로 태극기와 국기봉을 무상 설치하는 지원사업을 실시했다고 밝혔다.이번 사업은 현충일인 6월 6일을 맞아 입주민들이 조기를 게양하며 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기릴 수 있도록 마련됐다.이날 지회 회원들은 농협중앙회 밀양시지부의 후원을 받아 각 세대를 직접 방문, 태극기와 국기봉을 무상으로 설치해 주었다. 이와 함께 태극기 게양 방법과 올바른 관리 요령을 상세히 안내하며 주민들의 적극적인 동참을 이끌어냈다.사업 대상지로 선정된 삼문동 사랑채뷰 아파트는 삼문동 둔치 인근에 위치해 평소 유동 인구가 많은 밀양의 중심 길목이다. 지회 측은 이 같은 지리적 특성을 활용해 아파트 전 세대에 태극기가 휘날리는 장관을 연출함으로써, 일반 시민들도 일상 속에서 자연스럽게 나라사랑의 의미를 되새길 수 있도록 유도하겠다는 전략이다.최금식 한국자유총연맹 밀양시지회장은 "태극기는 대한민국의 정체성과 숭고한 가치를 담은 국가 상징물인 만큼, 일상에서 태극기를 친숙하게 게양하는 문화가 정착되어야 한다"라며 "앞으로도 시민들과 함께 호국 정신을 실천하고, 지역사회에 건전한 공동체 의식을 확산할 수 있는 다양한 공익 활동을 지속적으로 전개해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 한국자유총연맹 밀양시지회는 지난해에도 6·25전쟁 참전유공자 가정을 직접 찾아가 태극기 게양대를 설치하는 등, 호국보훈의 달을 맞아 소외된 보훈 가족을 챙기고 지역사회 봉사 활동에 앞장서며 귀감이 되고 있다.