“시진핑, 8~9일 북한 국빈방문…김정은 초청으로 성사”

7년 만의 방북, 북중 정상 외교 재가동

NORTHKOREA-CHINA/ <YONHAP NO-5800> (REUTERS) 0 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 지난해 9월 3일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 전승절 기념 리셉션에 참석하기 위해 행사장에 도착하고 있다./로이터 연합

시진핑 중국 국가주석이 이달 8~9일 북한에 국빈 방문하는 것으로 전해졌다.이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청으로 성사됐다고 5일 중국 관영 CCTV, 북한 조선중앙통신이 전했다시 주석이 북한을 직접 찾는 것은 2019년 9월 이후 7년 만이다.북중 정상은 지난해 9월 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 기념행사에 김 위원장이 참석한 것을 계기로 회담했다.김 위원장은 당시 딸 김주애를 대동해 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 열병식을 참관했다.2011년 12월 집권한 김 위원장 이 중국을 방문해 시 주석을 만난 것은 총 5회다.