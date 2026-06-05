“일회용 플라스틱 사용 줄여요” 글라스락, ‘스위치온 캠페인’ 진행

[이미지] 글라스락 환경의 날 스위치온 캠페인 0 SGC솔루션이 세계 환경의 날의 맞아 진행하는 스위치온 캠페인.

SGC솔루션은 세계 환경의 날을 맞아 일회용 플라스틱 사용을 줄이고 자원 순환을 실천하는 '스위치온 캠페인'을 진행하고 참가자를 모집한다고 5일 밝혔다.스위치온 캠페인은 일회용품 속 미세 플라스틱에 대한 사회적 관심이 커진 만큼, 소비자가 안심하고 실천할 수 있는 자원 순환 라이프스타일을 제안하기 위해 기획했다. 회사는 소비자들이 일회용 컵 대신 개인 텀블러를 사용하는 습관을 형성할 수 있도록 독려할 방침이다.캠페인의 메인 제품은 '글라스락 캐리 플로우 텀블러(650㎖)'다. 캠페인에 참여하고 싶은 희망자는 글라스락 공식 인스타그램에 게재된 네이버 폼 링크를 통해 오는 11일까지 신청서를 제출하면 된다.최종 선정된 30인의 참가자는 제품 수령 후, 일주일간 텀블러를 사용하는 일상을 인스타그램 릴스 또는 블로그에 기록하며 환경 친화적 라이프를 공유하는 미션을 수행하게 된다.참가자 중 우수 리뷰어에 한해 추가 경품 제공 이벤트도 마련했다. 글라스락 한끼완성 19조 세트, 글라스락 차곡차곡 냉동고 14조 세트 등 유리밀폐용기 세트와 환경친화적 소재의 타월을 경품으로 제공한다.SGC솔루션 관계자는 "나의 건강을 챙기는 작은 선택이 지구를 위한 긍정적인 변화로 이어질 수 있도록 트렌디하고 진정성 있는 참여형 프로그램을 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 말했다.