“일회용 플라스틱 사용 줄여요” 글라스락, ‘스위치온 캠페인’ 진행

스위치온 캠페인은 일회용품 속 미세 플라스틱에 대한 사회적 관심이 커진 만큼, 소비자가 안심하고 실천할 수 있는 자원 순환 라이프스타일을 제안하기 위해 기획했다. 회사는 소비자들이 일회용 컵 대신 개인 텀블러를 사용하는 습관을 형성할 수 있도록 독려할 방침이다.
캠페인의 메인 제품은 '글라스락 캐리 플로우 텀블러(650㎖)'다. 캠페인에 참여하고 싶은 희망자는 글라스락 공식 인스타그램에 게재된 네이버 폼 링크를 통해 오는 11일까지 신청서를 제출하면 된다.
최종 선정된 30인의 참가자는 제품 수령 후, 일주일간 텀블러를 사용하는 일상을 인스타그램 릴스 또는 블로그에 기록하며 환경 친화적 라이프를 공유하는 미션을 수행하게 된다.
참가자 중 우수 리뷰어에 한해 추가 경품 제공 이벤트도 마련했다. 글라스락 한끼완성 19조 세트, 글라스락 차곡차곡 냉동고 14조 세트 등 유리밀폐용기 세트와 환경친화적 소재의 타월을 경품으로 제공한다.
SGC솔루션 관계자는 "나의 건강을 챙기는 작은 선택이 지구를 위한 긍정적인 변화로 이어질 수 있도록 트렌디하고 진정성 있는 참여형 프로그램을 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 말했다.