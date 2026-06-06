조정식 “순국선열 희생 가슴에 새겨…보훈법안 신속 점검”

조정식 신임 국회의장-07 0 제22대 국회 후반기 국회의장으로 선출된 조정식 더불어민주당 의원이 5일 국회에서 열린 본회의에서 국회의장 당선인사를 하고 있다. /이병화 기자

조정식 국회의장은 6일 제71회 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령을 추모하며 국가유공자 예우 강화를 위한 보훈 관련법안을 점검하겠다고 밝혔다.조 의장은 이날 페이스북을 통해 "대한민국과 대한국민을 지키기 위해 헌신하신 순국선열과 호국영령의 명복을 빌며 진심을 담아 경의를 표한다"고 했다.조 의장은 "일제에 맞서 싸운 독립운동가, 한국전쟁 참전용사, 민주화 운동가, 순직 장병과 공무원 등 우리가 기억해야 할 영웅들의 숭고한 희생이 있었기에 우리 민족과 나라가 바로 설 수 있었다"고 강조했다.이어 "순국선열과 호국영령의 애국·애민정신은 과거를 넘어 현재까지 생생히 살아 숨쉬고 있다"며 "부당한 권력과 헌정 파괴에 맞설 수 있는 용기와 지혜를 물려주셨고, 위기 때마다 놀라운 속도로 나라를 정상화시키는 '위기극복의 DNA'를 심어주셨다"고 말했다.조 의장은 "대한민국은 국가유공자와 유가족들께 항상 빚을 지고 있다"며 "그분들의 삶을 늘 기억하고 간직하겠다"고 했다.또 "국회의장으로서 우리의 영웅들이 제도의 미비 때문에 겪는 어려움이 없는지 꼼꼼히 살피겠다"며 "더욱 합당한 대우를 받을 수 있도록 보훈 관련 법안들을 신속하게 점검하겠다"고 약속했다.그러면서 "다시 한번 순국선열과 호국영령의 숭고한 삶을 가슴 깊이 새기며 부여된 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.