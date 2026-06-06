국힘 지도부 지선 평가 엇갈려…당권파 “선전”·친한계 “민심 무겁게 받아들여”

장동혁, "투표용지 부족 사태는"<YONHAP NO-3141> 0 국민의힘 장동혁 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다. /연합

국민의힘 지도부가 6일 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 결과를 두고 엇갈린 평가를 내놨다. 당권파는 예상보다 선전했다고 자평한 반면 친한(친한동훈)계는 민심을 무겁게 받아들여야 한다며 고개를 숙였다.당권파 신동욱 국민의힘 수석최고위원은 이날 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 "각 정파와 계파에 따라서 이번 선거 결과를 두고 여러 가지 해석과 분석이 분분하다"면서도 "2018년 지방선거와 이번 선거의 시작점을 비교하면 우리 당이 상당 부분 선전했다"고 호평했다.특히 신 최고위원은 장동혁 국민의힘 대표의 사퇴를 촉구하는 친한계를 겨냥해 "당권의 문제와 결부시켜 여러 가지 정치적 해석으로 국민의 심판을 훼손하려고 하는 것에 대해 명백히 반대한다"고 강조했다.반면 친한계 우재준 최고위원은 "민심을 무겁게 받아들인다"며 "우리 후보자들에게 큰 도움을 주지 못해 지도부의 일원으로 죄송하다"고 사과했다.장 대표는 이날 최고위원회에서 선거 결과에 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 "패배라는 지적은 시각에 따라 달라질 수 있다"고 말했다.그러면서 "저희는 지방선거 패배 또는 승리의 기준을 따로 설정하지 않았다"며 "다만 이번 지방선거를 통해 드러난 국민의 목소리를 겸허히 수용하겠다"고 덧붙였다.