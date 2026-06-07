장인화 포스코 회장, 산불 취약 마을 찾아 낙엽 정리…생활안전 봉사

포스코그룹 대표 사회공헌 활동
장 회장, 임직원 200명과 동행
7일 포스코그룹에 따르면 회사는 지난 4일부터 9일간 '2026 글로벌 볼런티어 위크'를 진행 중이다. 글로벌 볼런티어 위크는 포스코그룹의 대표 사회공헌 프로그램으로, 매년 5~6월 특별 봉사 주간을 정해 국내외 사업장 임직원들이 지역사회 봉사에 참여하는 행사다. 올해로 17년째를 맞았으며, 전 세계 23개국에서 약 2만4000명의 임직원이 국가별·지역별 여건에 맞춘 봉사활동을 펼친다.
장 회장은 봉사주간 첫날 포항시 중산1리를 방문해 그룹 임직원 200여 명과 함께 '안심 마을' 조성 활동에 참여했다. 중산1리는 내연산과 천령산 인근에 있어 산불 발생 시 대형 화재로 번질 우려가 큰 지역이다. 화재 발생 이력도 적지 않은 데다 고령 인구 비중이 높아 초기 대응에 어려움이 있는 곳으로 꼽힌다.
그룹의 소재·기술 역량을 활용한 지원도 이뤄졌다. 임직원들은 포스코 강재가 적용된 산불진화장비를 활용해 화재 확산 요인이 될 수 있는 하천 주변 잔여물을 정비했다. 첨단 CCTV와 드론을 활용한 AI 산불감지 시스템의 연내 도입을 앞두고 지역 소방대원들과 시연 행사도 진행했다. 단순 봉사활동을 넘어 지역의 산불 대응력을 높이는 데 초점을 맞춘 것이다.
주민 건강관리 지원도 병행됐다. 포스코그룹은 AI 헬스케어 전문기업 아크(ARK)와 협력해 병원 방문이 쉽지 않은 마을 어르신들의 건강 상태를 점검했다. AI 플랫폼을 통해 혈압과 혈당, 심혈관, 인지건강 등 주요 건강 지표를 확인했다.
이번 활동은 포스코 1%나눔재단의 대표 사업인 '체인지 마이 타운'과도 연계됐다. 체인지 마이 타운은 임직원 급여 1% 기부를 바탕으로 지역사회 노후 공간을 발굴하고 보수하는 참여형 사회공헌 프로그램이다. 포스코그룹은 봉사활동과 재단 사업을 결합해 지역사회 지원 효과를 높인다는 방침이다.
포스코홀딩스 사회공헌실 관계자는 "글로벌 볼런티어 위크는 전 세계 포스코그룹 임직원들이 함께 나눔을 실천하는 뜻깊은 시간"이라며 "앞으로도 지역사회의 목소리를 반영해 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.