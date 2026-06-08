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“진짜여야해”…이노션, 트립닷컴 신규 브랜드 캠페인 론칭

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김소영 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:28

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트립닷컴 2026 여름 캠페인
트립닷컴 2026 여름 캠페인
이노션이 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴의 신규 브랜드 캠페인을 론칭했다.

이노션은 '트립은 진짜여야해, 호텔은 트립이어야 해'라는 문구로 이번 캠페인을 진행한다고 8일 밝혔다.

캠페인은 '진짜 여행'의 본질은 실제 경험을 통해서만 온전히 느낄 수 있다는 점에 착안했다. 여행에서만 경험할 수 잇는 실제의 감각과 설렘은 인공지능(AI)으로 대체될 수 없다는 메시지를 통해 트립닷컴이 제공하는 생생한 여행 경험과 다양한 기회를 효과적으로 전달한 것이 특징이다.

캠페인 영상은 론칭 편을 시작으로 지명 안에 AI를 품고 있는 여행지인 △영국 △상하이 △제주도 올레길 △치앙마이 등을 배경으로 총 5편의 시리즈 영상이다.

공개된 여행지별 영상에서는 가족, 연인, 1인 여행객 등 다양한 여행자의 시선을 통해 호텔에서의 휴식과 여행의 설렘을 그려냈다.

이번 캠페인 론칭과 함께 여름 휴가객을 겨냥한 대규모 할인 프로모션을 진행한다. 오는 8월 9일까지 국내 및 글로벌 주요 항공사의 항공권 특가 프로모션을 진행하며, 일본·동남아·중화권 및 국내 인기 지역의 4~5성급 프리미엄 호텔 특가를 주차별로 공개할 예정이다.

매주 월요일 항공·호텔 최대 50% 선착순 할인 쿠폰 프로모션, 국내외 인기 투어·티켓 입장권 최대 50% 할인 등 매주 새로운 혜택을 제공한다.

이번 캠페인은 TV를 비롯해 유튜브, 인스타그램 등 주요 디지털 채널에서 만나볼 수 있다. 또 주요 도심 아파트와 오피스 엘리베이터 미디어, 김포·제주공항 등 오프라인 채널을 통해서도 송출될 예정이다.

이노션 관계자는 "여행의 진정한 묘미는 직접 떠나봐야만 알 수 있다는 점을 강조하고 싶었다"며 "믿을 수 있는 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴이 제공하는 다양한 서비스와 글로벌 인프라를 통해 올여름 최고의 여행을 경험하길 바란다"고 말했다.
김소영 기자

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