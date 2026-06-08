“진짜여야해”…이노션, 트립닷컴 신규 브랜드 캠페인 론칭

이노션은 '트립은 진짜여야해, 호텔은 트립이어야 해'라는 문구로 이번 캠페인을 진행한다고 8일 밝혔다.
캠페인은 '진짜 여행'의 본질은 실제 경험을 통해서만 온전히 느낄 수 있다는 점에 착안했다. 여행에서만 경험할 수 잇는 실제의 감각과 설렘은 인공지능(AI)으로 대체될 수 없다는 메시지를 통해 트립닷컴이 제공하는 생생한 여행 경험과 다양한 기회를 효과적으로 전달한 것이 특징이다.
캠페인 영상은 론칭 편을 시작으로 지명 안에 AI를 품고 있는 여행지인 △영국 △상하이 △제주도 올레길 △치앙마이 등을 배경으로 총 5편의 시리즈 영상이다.
공개된 여행지별 영상에서는 가족, 연인, 1인 여행객 등 다양한 여행자의 시선을 통해 호텔에서의 휴식과 여행의 설렘을 그려냈다.
이번 캠페인 론칭과 함께 여름 휴가객을 겨냥한 대규모 할인 프로모션을 진행한다. 오는 8월 9일까지 국내 및 글로벌 주요 항공사의 항공권 특가 프로모션을 진행하며, 일본·동남아·중화권 및 국내 인기 지역의 4~5성급 프리미엄 호텔 특가를 주차별로 공개할 예정이다.
매주 월요일 항공·호텔 최대 50% 선착순 할인 쿠폰 프로모션, 국내외 인기 투어·티켓 입장권 최대 50% 할인 등 매주 새로운 혜택을 제공한다.
이번 캠페인은 TV를 비롯해 유튜브, 인스타그램 등 주요 디지털 채널에서 만나볼 수 있다. 또 주요 도심 아파트와 오피스 엘리베이터 미디어, 김포·제주공항 등 오프라인 채널을 통해서도 송출될 예정이다.
이노션 관계자는 "여행의 진정한 묘미는 직접 떠나봐야만 알 수 있다는 점을 강조하고 싶었다"며 "믿을 수 있는 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴이 제공하는 다양한 서비스와 글로벌 인프라를 통해 올여름 최고의 여행을 경험하길 바란다"고 말했다.