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IPARK현대산업개발, 7월 ‘춘천 리버뷰 아이파크’ 분양 예정

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이수일 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:52

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춘천 리버뷰 아이파크 투시도.
IPARK현대산업개발은 오는 7월 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 883번지 일원에 짓는 '춘천 리버뷰 아이파크'를 분양할 예정이라고 8일 밝혔다.

이번 단지는 춘천 동면권역에서 '춘천 장학아이파크' 이후 15년 만에 공급되는 아이파크 브랜드 단지다. 지하 2층~지상 최고 27층, 2개 동, 총 262가구 규모로 조성된다.

해당 단지는 춘천로와 춘천순환대로가 만나는 대로변에 위치해 있다. 중앙고속도로 춘천 IC와 연결되는 순환대로(46번국도) 동면 IC도 가깝다.

장학초, 강원중·고등학교가 도보권에 있으며 후평중, 춘천여고, 후평동 학원가 등 현지 교육 인프라가 반경 2㎞ 내 위치한다. 단지가 면 소재지에 위치해 대입 특별전형인 '농어촌 특별전형' 이점도 누릴 수 있다.

단지 앞에 MS마트가 위치하며, 근거리에 하나로마트, 후평동 상권, 춘천성심병원 등의 편의시설이 있다 .양강과 구봉산, 너울숲공원 등도 인접해 있다. 단지 가까이 후평일반산업단지, NHN도시첨단산업단지, 퇴계농공단지, 레고랜드 등이 있다.

단지는 남향 위주 배치를 통해 채광성과 통풍을 극대화했다. 실내는 4베이 판상형 맞통풍 중심 구조이며 현관 팬트리, 주방 팬트리, 드레스룸 등을 적용했다. 피트니스, GX룸, 골프연습장, 작은도서관 등 커뮤니티 시설도 마련된다.
이수일 기자

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