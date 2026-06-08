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“외국인 주민도 지역사회 구성원”…시흥시, 다국어 민원 키오스크 첫 도입

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시흥 박은영 기자

승인 : 2026. 06. 08. 10:36

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시흥시_다국어 민원서비스 키오스크
경기 시흥시 정왕본동 행정복지센터에 전국 최초로 설치된 인공지능(AI) 기반 다국어 민원 서비스 키오스크 모습. /시흥시
경기 시흥시가 외국인 주민의 민원 편의성을 높이기 위해 전국 지방자치단체 중 처음으로 인공지능(AI) 기술에 기반을 둔 다국어 민원 안내 키오스크 서비스를 시작했다.

시흥시는 8일부터 정왕본동 행정복지센터를 시작으로 외국인 주민을 위한 AI 기반 민원 안내 서비스를 본격적으로 운영한다고 밝혔다.

이번 서비스는 시흥시 내 외국인 주민 증가에 따른 행정 수요에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 현재 시흥시의 등록외국인은 7만2640명에 달한다.

특히 다국어 민원 안내 키오스크가 처음 설치된 정왕본동은 시흥시 전체 등록외국인의 36.7%인 2만6693명이 거주해 전국적인 다문화 밀집 지역으로, 체류지 변경 신고, 생활 정보 안내, 보건·복지 서비스 상담 등 외국어 행정 서비스에 대한 수요가 끊임없이 제기돼 왔다.

키오스크는 AI 기반 '인간형 아바타'가 외국어 음성으로 민원 업무를 안내하는 방식으로 운영된다. 이용자가 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 5개 언어 중 하나를 선택해 음성으로 질문하면, 아바타가 해당 언어로 실시간 답변을 제공하는 양방향 소통 방식이다.

이번 시스템 도입으로 외국인 주민들은 언어 장벽 없이 손쉽게 행정 정보를 확인하고 민원 절차를 밟을 수 있게 됐다. 또 단순 민원 안내가 자동화됨에 따라 담당 공무원들은 더욱 전문적이고 심층적인 민원 상담 업무에 집중할 수 있어 행정 서비스의 전반적인 질적 향상도 기대된다.

시는 이번 서비스 운영 결과를 바탕으로 이용 현황을 분석하고, 현장의 수요를 반영해 향후 기능 개선 및 서비스 지역 확대를 적극 검토할 방침이다. 임병택 시장은 "외국인 주민 역시 지역사회의 중요한 구성원인 만큼 언어로 인한 불편을 최소화하는 것이 스마트 행정의 핵심"이라며 "앞으로도 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 환경을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
박은영 기자

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