닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

현대글로비스, 미래 완전자율운항 준비 착착…기술 고도화 추진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002407

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 06. 08. 10:50

Advertisements

Advertisements

자동차운반선 기반 원격운항 체계 실증
[사진자료] 현대글로비스, 자동차운반선 원격운항 기술 고도화 추진
현대글로비스, 자동차운반선 원격운항 기술 고도화 추진./현대글로비스
현대글로비스가 자동차운반선(PCTC)의 원격 운항 기술 검증에 착수하며 자율운항 기술 고도화에 나선다.

현대글로비스는 지난 2일(현지시간) 그리스 아테네에서 열린 국제 조선·해양 박람회 '포시도니아 2026'에서 선박관리 전문 자회사 지마린서비스, 자율운항 솔루션 기업 아비커스, 한국선급(KR)과 '자동차운반선 원격운항제어 개념 개발 및 검증을 위한 4자 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 현대글로비스가 운영하는 자동차운반선을 대상으로 원격 운항 기술의 실효성과 운영 체계를 검증하기 위해 마련됐다.

현대글로비스는 현재 자동차운반선 8척에 아비커스의 자율운항 솔루션 '하이나스 컨트롤'을 적용해 운용 중이다. 해당 시스템은 선박에 탑재된 각종 센서와 항해 장비에서 수집한 데이터를 인공지능이 분석해 최적 항로를 제안하고 충돌 위험을 감지해 회피를 지원하는 등 안전 운항을 돕는다.

자율운항선박 기술은 선원의 의사결정을 지원하는 자율운항 보조(Level 1)에서 시작해, 선원이 승선한 상태로 육상에서 선박을 제어하는 원격 운항(Level 2), 무인 원격 운항(Level 3), 완전 자율운항(Level 4) 순으로 발전하고 있다. 이번 프로젝트를 통해 현대글로비스는 원격 운항 단계에 필요한 핵심 기술과 운용 체계를 집중 검증할 예정이다.

특히 현대글로비스는 실증 과정에서 원격관제센터(ROC) 구축에 필요한 기술적·운영적 요건도 함께 검토한다. 원격관제센터는 육상에서 선박 상태를 실시간으로 모니터링하고 운항을 지원하는 통합 관리 시스템으로, 향후 원격 운항과 완전 자율운항 체제의 핵심 인프라로 평가받는다.

협약에 참여한 4개 기관은 역할을 분담해 기술 검증을 진행한다. 현대글로비스는 선박 운항 경험과 실제 운항 데이터를 제공하고, 아비커스는 자율운항 솔루션 개발 및 기술 검증을 담당한다. 지마린서비스는 운항 절차와 비상 대응 체계를 검토하며, 한국선급은 안전성 평가와 기술 검증을 맡는다.

현대글로비스 관계자는 "이번 실증은 현재 운영 중인 자율운항보조 기술을 원격운항 단계로 발전시키기 위한 중요한 과정"이라며 "실제 운항 데이터를 기반으로 운영 경험을 축적해 향후 완전자율운항 시대에 필요한 기술과 운영 체계를 단계적으로 확보해 나가겠다"고 말했다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

젠슨 황 “LG와 협력 놀랍게 발전”…구광모 “미래 협력 추가 논의”

[개장시황]코스피, 8% 폭락에 서킷브레이커 발동…8000선 붕괴

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

지금 뜨는 뉴스

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다