현대글로비스, 미래 완전자율운항 준비 착착…기술 고도화 추진

자동차운반선 기반 원격운항 체계 실증

[사진자료] 현대글로비스, 자동차운반선 원격운항 기술 고도화 추진 0 현대글로비스, 자동차운반선 원격운항 기술 고도화 추진./현대글로비스

현대글로비스가 자동차운반선(PCTC)의 원격 운항 기술 검증에 착수하며 자율운항 기술 고도화에 나선다.현대글로비스는 지난 2일(현지시간) 그리스 아테네에서 열린 국제 조선·해양 박람회 '포시도니아 2026'에서 선박관리 전문 자회사 지마린서비스, 자율운항 솔루션 기업 아비커스, 한국선급(KR)과 '자동차운반선 원격운항제어 개념 개발 및 검증을 위한 4자 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.이번 협약은 현대글로비스가 운영하는 자동차운반선을 대상으로 원격 운항 기술의 실효성과 운영 체계를 검증하기 위해 마련됐다.현대글로비스는 현재 자동차운반선 8척에 아비커스의 자율운항 솔루션 '하이나스 컨트롤'을 적용해 운용 중이다. 해당 시스템은 선박에 탑재된 각종 센서와 항해 장비에서 수집한 데이터를 인공지능이 분석해 최적 항로를 제안하고 충돌 위험을 감지해 회피를 지원하는 등 안전 운항을 돕는다.자율운항선박 기술은 선원의 의사결정을 지원하는 자율운항 보조(Level 1)에서 시작해, 선원이 승선한 상태로 육상에서 선박을 제어하는 원격 운항(Level 2), 무인 원격 운항(Level 3), 완전 자율운항(Level 4) 순으로 발전하고 있다. 이번 프로젝트를 통해 현대글로비스는 원격 운항 단계에 필요한 핵심 기술과 운용 체계를 집중 검증할 예정이다.특히 현대글로비스는 실증 과정에서 원격관제센터(ROC) 구축에 필요한 기술적·운영적 요건도 함께 검토한다. 원격관제센터는 육상에서 선박 상태를 실시간으로 모니터링하고 운항을 지원하는 통합 관리 시스템으로, 향후 원격 운항과 완전 자율운항 체제의 핵심 인프라로 평가받는다.협약에 참여한 4개 기관은 역할을 분담해 기술 검증을 진행한다. 현대글로비스는 선박 운항 경험과 실제 운항 데이터를 제공하고, 아비커스는 자율운항 솔루션 개발 및 기술 검증을 담당한다. 지마린서비스는 운항 절차와 비상 대응 체계를 검토하며, 한국선급은 안전성 평가와 기술 검증을 맡는다.현대글로비스 관계자는 "이번 실증은 현재 운영 중인 자율운항보조 기술을 원격운항 단계로 발전시키기 위한 중요한 과정"이라며 "실제 운항 데이터를 기반으로 운영 경험을 축적해 향후 완전자율운항 시대에 필요한 기술과 운영 체계를 단계적으로 확보해 나가겠다"고 말했다.