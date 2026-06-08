카페24, 프로 커뮤니티센터 개관 5개월간 상담 551건 진행

1 0 카페24의 오프라인 상담 공간인 카페24 프로(PRO) 커뮤니티센터 모습.

카페24가 올해 1월부터 최근까지 약 5개월간 오프라인 상담 공간인 카페24 프로(PRO) 커뮤니티센터에서 진행한 551건의 상담을 분석한 '온라인 창업자의 주요 어려움과 상담 효과'를 공개했다.8일 카페24에 따르면 회사가 상담 내용을 유형별로 분류한 결과(복수 응답) "혼자 하기 어렵다" 등 온라인 비즈니스 시작 과정 전반에 대한 어려움이 401건으로 가장 많았다. 이어 전자결제(PG) 가입·인증 113건, 계정·로그인·시스템 설정 75건, AI 활용 제작 64건, 사업자 인증·법인 서류 52건 등의 순으로 집계됐다.상담자의 다수는 온라인 비즈니스 경험이 없는 예비 창업자로 나타났다. 방문자 유형을 살펴보면 쇼핑몰 운영 경험이 없는 예비 창업자가 57%로 가장 높은 비중을 차지했고, 오픈마켓 판매자 25%, 자사몰 운영자 16%, 오프라인 사업자 2% 순으로 나타났다.기업 유형별로는 개인사업자가 가장 많았고, 법인 사업자가 뒤를 이었다. 상담 중 나온 질문을 수집·분석한 결과 상품 등록(80건), 사업자 인증·PG 가입(72건), 수수료·비용(57건) 관련 문의가 많았다. 배송·물류, 외부 채널 연동 등의 문의도 확인됐다.상담 후 카페24 프로에 대한 인식을 묻는 설문에서는 응답자의 96.3%가 긍정 이상으로 답했다. 약 5개월간 카페24 프로 커뮤니티 센터에서 상담을 진행한 상담자 전체를 분석한 결과 쇼핑몰 구축 완료 및 부분 진행 비율은 90%를 기록했다.이재석 카페24 대표는 "카페24 프로 커뮤니티 센터는 쇼핑몰 구축부터 운영 준비까지 창업자가 가장 많이 막히는 구간을 현장에서 함께 해결하는 역할을 하고 있다"고 말했다.