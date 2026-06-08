“폭염 피해 없도록”…서울시, 노숙인·쪽방주민 ‘여름나기’ 지원

노숙인 무더위쉼터 11곳 운영…샤워시설·생필품 제공

쪽방촌 무더위쉼터 8곳·밤더위대피소 6곳 운영

쿨링포그(창신동쪽방촌) 0 서울시 관계자들이 창신동 쪽방촌 쿨링포그 시설을 점검하고 있다. /서울시

올해 역대급 폭염이 예상되는 가운데, 서울시가 노숙인과 쪽방주민 보호에 나섰다.8일 서울시에 따르면 시는 오는 10월 15일까지 '여름철 노숙인·쪽방주민 특별보호대책'을 추진한다.시는 거리 노숙인이 무더위를 피할 수 있도록 노숙인 전용 무더위쉼터 11곳을 24시간 운영한다. 쉼터는 샤워실과 냉방기가 갖춰져 있고 생필품도 제공한다. 을지로에 있는 브릿지종합지원센터 무더위쉼터는 여성 전용으로 운영하며 보건·위생용품 등을 지원한다. 이동목욕차량 3대도 운영해 노숙인의 위생과 건강 관리를 지원할 계획이다.거리 노숙인의 안전을 살피는 응급구호반은 기존 51명에서 114명으로 확대했다. 서울역, 시청, 을지로, 영등포 등 노숙인 밀집지역을 중심으로 주야간 순찰과 현장 상담을 강화한다. 특히 한낮 위험 시간대인 오후 1~4시에는 밀집 지역 순찰을 강화하고, 응급상황이 발생하면 119 이송과 의료 연계를 지원한다.쪽방주민을 위한 지원도 확대한다. 시는 쪽방촌 무더위쉼터 8곳을 평일 상시 운영하고, 7~8월에는 주말과 공휴일에도 전면 개방한다. 무더위쉼터에서는 냉방·샤워, 제빙기·얼음물 비치 등 몸으로 느낄 수 있는 체감형 서비스부터 상담·건강관리까지 제공한다.밤에 더위를 피할 수 있는 바더위대피소는 6곳 운영한다. 7~8월은 매일, 6·9·10월은 폭염특보 시 이용할 수 있다. 또 쪽방촌에 설치된 공용에어컨 209대에 대해 여름철 3개월간 최대 20만원의 전기요금을 지원하고 필터 청소도 진행한다. 체감온도를 낮추기 위해 14개간에 설치된 쿨링포그도 탄력적으로 가동한다.아울러 특별대책반을 꾸려 하루 2회 쪽방촌 일대를 순찰하며 공용에어컨 가동상태 확인, 응급상황 신고·이송, 집중호우 시 위험시설을 점검한다. 쪽방상담소 소속 방문 간호사는 노약자와 만성질환자 등 특별보호대상 주민 141명의 건강 상태를 수시로 점검한다. 윤종장 시 복지실장은 "노숙인과 쪽방주민이 무더위와 열대야 속에서도 안전하게 생활할 수 있도록 하겠다"고 말했다.