의령군, ‘청렴 영수증·콜’ 도입…군민 체감형 청렴행정 ‘가속도’

인허가·보조금·계약 분야 맞춤형 청렴 실천과제 추진

'청렴 GPS'·예약이력 관리 등 생활밀착형 시책 본격 가동

5월 11일 출범한 청렴지킴어사단 0 지난달 11일 출범한 의령군 청렴지킴 어사단 위촉식 및 간담회를 마치고 오태완 군수외 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /의령군

5월 26일 열린 청렴상생회의 0 지난달 26일 군청 회의실에서 부군수 주재로 청렴상생회의가 열리고 있다. /의령군

경남 의령군이 군민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 '생활밀착형 청렴 시책'을 본격 추진하며 투명한 행정 구현에 나섰다.의령군은 인허가, 보조금, 계약, 민원 등 군민 생활과 직결된 행정 분야의 공정성을 높이기 위해 부서별 특성을 반영한 맞춤형 청렴 실천과제를 가동한다고 9일 밝혔다.이번 시책 중 가장 눈길을 끄는 것은 민원 행정의 최일선에 있는 민원봉사과의 아이디어다.민원봉사과는 허가증 발급 시 '청렴도 100%, 수수료 0원'이라는 문구가 선명하게 담긴 '의령형 청렴 영수증'을 함께 교부한다. 공정하고 대가 없는 인허가 처리를 군민에게 시각적으로 확약하겠다는 취지다. 아울러 접수 후 30일을 초과한 장기 민원에 대해서는 담당 팀장이 민원인에게 직접 처리 상황과 향후 일정을 안내하는 '청렴콜' 제도를 운영해 행정의 답답함을 해소할 방침이다.부서별 업무 특성에 맞춘 '현장형 청렴 시스템'도 구축한다. 미래교육원 연계사업의 추진 전 과정을 단계별로 공개·관리한다. 사업비 집행과 정산 과정을 체계적으로 점검하고 현황을 공유해 예산 집행의 투명성을 극대화한다.또 그동안 공공 체육시설에서 고질적으로 제기되던 특혜 의혹을 원천 차단한다. 예약·취소·변경 이력을 시스템에 실시간 기록하고, 취소 분은 자동 배정되도록 예약 시스템을 대폭 개선해 공정성을 강화했다.선심성 논란이 일기 쉬운 보조금 분야 역시 '그물망 관리'에 들어간다. 농축산유통과는 보조사업 지원 대상자 선정 기준을 사전에 100% 공개해 심사의 객관성을 확보하기로 했다. 문화관광과는 문화·예술·체육단체의 보조금 집행 과정을 상시 모니터링하며, 주민생활지원과는 보조금 관련 문서 공개를 확대하고 청렴서약서 제출을 의무화해 책임성을 높인다.이 밖에도 재무과는 상속 취득세 신고·감면제도 사전 안내를 강화해 납세자의 불이익을 예방하고, 농업기술과는 귀농귀촌 민원상담 응대를 표준화해 '누구에게나 공평한' 행정서비스를 제공할 계획이다. 군민이 직접 참여하는 '청렴지킴 어사단'도 가동해 생활 현장의 불합리한 관행을 뿌리 뽑는다는 구상이다.오태완 군수는 "청렴은 군정의 출발점이자 결코 흔들릴 수 없는 원칙"이라면서 "군민의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 민선 8기를 성공적으로 마무리하고, 새롭게 시작하는 민선 9기에도 더욱 공정하고 투명한 의령을 만들어 가겠다"고 말했다.