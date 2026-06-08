건협, 수도권 레미콘 운송거부 사태에 정부 중재 요청

1 0 레미콘 운송 노동조합이 사측에 임금 및 단체협약(임단협) 체결 등을 요구하며 휴업에 들어간 8일 경기도 안양시의 한 레미콘 업체에 레미콘 차량이 멈춰 서있다./사진=연합

대한건설협회는 한국노총 전국레미콘운송노조의 수도권지역 운송거부가 시작됨에 따라 노조와 제조사 간의 협상 재개를 위한 정부의 적극적 중재를 요청했다고 8일 밝혔다.이번 운송거부는 레미콘 제조사가 운송단가 교섭을 거부하면서 발생했다. 현장에 레미콘 반입이 전면 중단되면 주요 공종의 차질이 불가해 이에 따른 지체상금 등 경제적 피해가 예상된다.특히 삼성전자·SK하이닉스 반도체 공장 등 국가 첨단산업 전초기지 건설에 차질이 예상되는 만큼 건설업계를 넘어 국가 경제에도 막대한 악영향이 우려된다고 건협은 설명했다.이에 협회는 노․사 양측이 조속히 협상테이블로 복귀하고, 정부가 적극적 조정자로 나설 것을 촉구했다. 또한 운송거부가 장기화될 경우를 대비해 수도권 내 배치플랜트(현장 레미콘 생산설비) 설치요건 완화 등 레미콘 공급 안정화 방안 마련을 건의했다.현행 제도에서는 복잡하고 까다로운 요건이 적용돼 레미콘 공급중단 등 긴급상황에서 현장 자체 생산이 사실상 어려운 구조다. 이에 반도체 클러스터 등 국가 핵심인프라의 구축과 신규 주택공급의 지속적 추진을 위한 안전망 구축을 위해 배치플랜트 설치요건 완화를 제안했다.한승구 건협 회장은 "건설물량을 공급하고 국가 경쟁력을 책임지는 첨단산업이 몰려있는 수도권지역에 레미콘 운송 차질이 발생하면 천문학적 국가적 손실이 발생한다"며 정부의 신속한 중재를 강조했다.협회는 레미콘 공급중단 사태가 해결될 때까지 국토교통부와 핫라인을 가동해 건설현장 피해 현황을 점검하고, 건의사항이 조속 반영되도록 협의를 지속해 나갈 예정이다.