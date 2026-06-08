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[포토] 송파구, ‘더 스피어’ 호국보훈의 달 특별 콘텐츠 송출

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정재훈 기자

승인 : 2026. 06. 08. 16:07

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송파구 ‘더 스피어’ 호국보훈의 달 콘텐츠 송출5
8일 서울 송파구 석촌호수 미디어아트 시설 '더 스피어(The Sphere)'에서 호국보훈의 달을 맞아 보훈 특별 콘텐츠가 송출되고 있다. /정재훈 기자
8일 서울 송파구 석촌호수 미디어아트 시설 '더 스피어(The Sphere)'에서 호국보훈의 달을 맞아 보훈 특별 콘텐츠가 송출되고 있다. 송파구는 기념식이나 행사장이 아닌 일상의 산책길에서도 보훈의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있도록 이번 콘텐츠를 기획했다. 현충일 다음 날인 6월 7일까지 추모 콘텐츠 4종을 송출했고, 이후 6월 한 달간 호국보훈의 달을 기념하는 4종 영상을 선보인다.

송파구 ‘더 스피어’ 호국보훈의 달 콘텐츠 송출7
8일 서울 송파구 석촌호수 미디어아트 시설 '더 스피어(The Sphere)'에서 호국보훈의 달을 맞아 보훈 특별 콘텐츠가 송출되고 있다. /정재훈 기자
송파구 ‘더 스피어’ 호국보훈의 달 콘텐츠 송출3
8일 서울 송파구 석촌호수 미디어아트 시설 '더 스피어(The Sphere)'에서 호국보훈의 달을 맞아 보훈 특별 콘텐츠가 송출되고 있다. /정재훈 기자
송파구 ‘더 스피어’ 호국보훈의 달 콘텐츠 송출4
8일 서울 송파구 석촌호수 미디어아트 시설 '더 스피어(The Sphere)'에서 호국보훈의 달을 맞아 보훈 특별 콘텐츠가 송출되고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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