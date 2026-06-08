닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

젠슨 황 “전세계 기업이 AI로 구동 될 것… 주가 급락은 싸게 살 기회”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002614

글자크기

닫기

안소연 기자

승인 : 2026. 06. 08. 17:59

Advertisements

Advertisements

SK 본사 찾은 젠슨 황<YONHAP NO-2531>
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에 도착하고 있다. /연합
"전 세계 모든 기업이 AI에 의해 구동되고 강력한 힘을 얻게 될 겁니다. 우리는 지금 그 위대한 여정의 극초기 단계에 서 있습니다."

8일 젠슨 황 엔비디아 CEO가 서울 종로 SK서린 사옥에서 최태원 SK 회장과 가진 기자 브리핑에서 이 같이 말하며 "향후에는 지구상 모든 사람, 모든 국가가 AI를 필연적으로 사용하게 될 것"이라고 예견 했다.

황 CEO는 한국이 글로벌 AI 산업을 이끌 핵심 시장이라는 점을 거듭 강조했고 "AI가 확실한 수익성을 확보하게 됐으며, AI 인프라 구축은 이제 시작 단계"라고 했다.

최근 주식시장 급락에 대해서는 "주식시장에 어떤 일이 일어나든 여러분은 아주 기뻐해야 한다. 할인된 가격에 살 수 있기 때문"이라면서 AI 산업 낙관론을 강조했다.

이번 3박 4일 간의 방한에서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 공개 된 동선만 10개 이상으로, 주말 가장 뜨거운 홍대입구나 강남 등에서 간판 기업 총수들을 줄줄이 만나고 또 직접 본사를 방문했다.

이날 황 CEO는 서울대학교에도 학생들의 환호를 받으며 등장, AI의 발전을 꽉 잡으라는 조언을 아끼지 않았다. 그는 "여러분은 제가 컴퓨터 혁명의 시작을 맞이했던 것과 똑같은 시기에 졸업하는 셈"이라면서 "여러분은 AI를 배우고, 놀라운 신기술을 미래를 위해 활용하게 될 것"이라고 했다.

이 자리에서 그는 "요즘 무엇이든 앞에 K만 붙이면 인기를 얻는다"면서 "다음에 한국에 오면 나를 K-젠슨'이라고 불러달라"고 말해 큰 호응을 얻었다.

황 CEO는 이날 하루에만 종로 SK를 시작으로 여의도 LG트윈타워, 서울대, 양재동 현대차, 분당 네이버, 저녁에는 신라호텔에서 전영현 삼성전자 부회장을 만나고 국내 AI 스타트업들과 교류하는 등 서울 전역을 동분서주했다.
안소연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV