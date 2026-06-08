경찰청,‘외국경찰·가짜경찰’ 의혹 사실 아냐…허위사실 유포 자제

집회·시위 현장 근무 경찰관 대상 온라인 의혹 확산에 반박

"복장·언행 부적절 지적은 점검…교육 강화할 것"

2026052101001132600062771 0 경찰청./박성일 기자

경찰청이 최근 인터넷 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산한 이른바 '외국경찰' '가짜경찰' 의혹에 대해 "사실이 아니다"라고 밝혔다. 집회·시위 현장에서 근무 중인 경찰관을 대상으로 확인되지 않은 주장이 퍼지자 경찰청 차원에서 직접 진화에 나선 것이다.경찰청은 8일 입장문을 내고 "최근 일부 인터넷 커뮤니티나 SNS를 중심으로 집회·시위 현장 등에서 근무 중인 경찰관을 대상으로 '외국경찰' '가짜경찰' 등 확인되지 않은 억측과 경찰관 개인의 명예를 훼손하는 게시물이 확산되고 있다"고 밝혔다.경찰청은 의혹이 제기된 사례를 확인한 결과, 해당 인원들은 모두 현장에서 직무를 수행 중인 대한민국 경찰관이었다고 설명했다. 경찰청은 "제기된 의혹들은 사실이 아님을 알려드린다"고 했다.이어 "국민의 안전을 지키기 위해 묵묵히 최선을 다하고 있는 전국 14만 경찰관의 사기를 저하시키고, 정당한 법집행을 어렵게 하는 근거 없는 허위사실 유포를 자제해 달라"고 당부했다.다만 경찰은 법집행 과정에서 일부 경찰관의 복장이나 언행이 부적절했다는 지적에 대해서는 내부 점검과 교육을 강화하겠다고 밝혔다.경찰청은 "당시 법집행 과정에서 일부 경찰관의 복장이나 언행이 부적절했다는 우려 섞인 지적에 대해서는 관련 실태를 면밀히 점검하겠다"며 "충분한 교육 등을 통해 국민 눈높이에 맞는 경찰 활동이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.