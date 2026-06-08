닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

경찰청,‘외국경찰·가짜경찰’ 의혹 사실 아냐…허위사실 유포 자제

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002640

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 06. 08. 16:35

Advertisements

Advertisements

집회·시위 현장 근무 경찰관 대상 온라인 의혹 확산에 반박
"복장·언행 부적절 지적은 점검…교육 강화할 것"
2026052101001132600062771
경찰청./박성일 기자
경찰청이 최근 인터넷 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산한 이른바 '외국경찰' '가짜경찰' 의혹에 대해 "사실이 아니다"라고 밝혔다. 집회·시위 현장에서 근무 중인 경찰관을 대상으로 확인되지 않은 주장이 퍼지자 경찰청 차원에서 직접 진화에 나선 것이다.

경찰청은 8일 입장문을 내고 "최근 일부 인터넷 커뮤니티나 SNS를 중심으로 집회·시위 현장 등에서 근무 중인 경찰관을 대상으로 '외국경찰' '가짜경찰' 등 확인되지 않은 억측과 경찰관 개인의 명예를 훼손하는 게시물이 확산되고 있다"고 밝혔다.

경찰청은 의혹이 제기된 사례를 확인한 결과, 해당 인원들은 모두 현장에서 직무를 수행 중인 대한민국 경찰관이었다고 설명했다. 경찰청은 "제기된 의혹들은 사실이 아님을 알려드린다"고 했다.

이어 "국민의 안전을 지키기 위해 묵묵히 최선을 다하고 있는 전국 14만 경찰관의 사기를 저하시키고, 정당한 법집행을 어렵게 하는 근거 없는 허위사실 유포를 자제해 달라"고 당부했다.

다만 경찰은 법집행 과정에서 일부 경찰관의 복장이나 언행이 부적절했다는 지적에 대해서는 내부 점검과 교육을 강화하겠다고 밝혔다.

경찰청은 "당시 법집행 과정에서 일부 경찰관의 복장이나 언행이 부적절했다는 우려 섞인 지적에 대해서는 관련 실태를 면밀히 점검하겠다"며 "충분한 교육 등을 통해 국민 눈높이에 맞는 경찰 활동이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV