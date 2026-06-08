쿠쿠, 장마철 앞두고 쿠쿠스토어 직영점서 프로모션 전개

[이미지] 쿠쿠 역대급 폭염·장마 앞두고 전국 쿠쿠스토어 여름 프로모션 전개 0 쿠쿠 매장 모습.

쿠쿠가 다가오는 폭염과 장마철을 앞두고 전국 62개 쿠쿠스토어 직영점에서 프로모션과 소비자 체험 이벤트를 진행한다.8일 업계에 따르면 쿠쿠는 6월 한정 이벤트를 진행한다. 6월 한 달간 비가 내리는 날 매장을 방문해 제습기를 구매하는 소비자에게 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.전국 주요 거점 매장에서는 '9.9초를 맞춰라' 이벤트를 진행해 성공 소비자에게 계절 가전 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.호국보훈의 달을 맞아 직업군인과 제복공무원(경찰·소방관), 국가유공자를 대상으로 감사 이벤트도 준비했다. 대상자에게는 계절 가전 20% 추가 할인 혜택을 제공한다.각 직영점별 선착순 2명에 한해 60만원 이상 가전제품 1개를 단품 구매할 경우 동일 제품을 90% 할인된 가격에 추가 구매할 수 있는 혜택도 제공한다. 가령 60만원 상당의 냉장고 2대를 구매할 경우 1대는 6만원에 구매할 수 있다.오는 8월까지는 계절 가전 중심의 특별 프로모션도 이어진다. 폭염주의보가 발효될 경우 지점별 선착순 소비자를 대상으로 에어컨을 최대 50%(50%·40%·30% 차등 적용, 각 1명) 할인 판매한다. 제습기, 에어컨 등 여름철 필수 가전을 대상으로 할인전을 상시 운영할 예정이다.매장을 찾는 소비자를 위한 현장 방문 혜택도 강화했다. 쿠쿠스토어에서 카카오톡 채널을 추가한 소비자에게는 아이스크림 등을 즉석 제공한다.매달 9일 진행되는 쿠쿠데이 혜택도 강화했다. 쿠쿠스토어 카카오톡 채널에서 '쿠쿠데이 복권'을 발급받아 9일 당일 직영점을 방문하면 추첨 결과에 따라 1등 50%(전국 10명), 2등 40%(150명), 3등 30%(300명)의 구매 할인 혜택을 받을 수 있다. 9일 하루 동안 주요 여름 가전을 대상으로 한 기획전도 진행한다.