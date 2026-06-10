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경제

[카드뉴스] 40대가 가장 후회하는 돈 관리 실수 TOP6

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박종규 기자

승인 : 2026. 06. 10. 07:00

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[카드뉴스] 40대가 가장 후회하는 돈 관리 실수 TOP6


은퇴가 가까워질수록 은 사람들이 같은 후회를 합니다.

돈은 많이 벌었는데 왜 남은 것이 없을까?


저축보다 소비를 먼저 했다

많은 사람들이 "남으면 저축해야지"라고 생각합니다.

하지만 실제로는 남는 돈이 생기지 않는 경우가 많습니다.

돈을 모으는 사람들은 저축을 먼저 하고 소비를 계획합니다.


보험을 점검하지 않았다

보험은 많이 가입하는 것이 아니라 필요한 보장을 갖추는 것이 중요합니다.

중복 보장과 불필요한 보험료는 장기적으로 부담이 될 수 있습니다.


예금만 믿고 있었다

안정성은 중요합니다.

하지만 물가 상승을 고려하면 예금만으로는 자산을 지키기 어려울 수 있습니다.

자신에게 맞는 투자 공부도 필요합니다.


대출을 제대로 관리하지 못했다

대출은 금액보다 관리 방식이 중요합니다.

금리와 상환 계획을 점검하지 않으면 생각보다 큰 부담이 될 수 있습니다.


자녀 교육비만 생각했다

자녀를 위한 지출은 중요합니다.

하지만 자신의 노후 준비까지 미루게 되면 나중에 더 큰 부담이 될 수 있습니다.

균형이 필요합니다.


월급이 오를 때마다 소비도 함께 늘렸다

연봉은 올랐지만 생활 수준도 함께 올라가면서 결국 저축은 제자리.

수입보다 소비가 더 빨리 늘어난 것이 가장 큰 후회라는 사람들이 많습니다.


건강을 소홀히 했다

젊을 때 아낀 돈이 40대 이후 병원비로 나가는 경우도 있습니다.

건강은 가장 수익률 높은 투자라는 말이 나오는 이유입니다.


가장 큰 실수는 시작하지 않은 것입니다

돈 관리에는 정답이 없습니다.

하지만 많은 사람들이 같은 이야기를 합니다.


"조금만 더 일찍 시작할 걸."

오늘이 가장 빠른 시작일 수 있습니다.


박종규 기자

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