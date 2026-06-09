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경제

코스피, 8% 급등해 ‘8천피’ 회복…역대 최대 상승폭

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승인 : 2026. 06. 09. 16:10

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9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 612.52포인트(8.18%) 오른 8096.93로 마감했다. / 연합뉴스
코스피가 9일 8% 넘게 오른 8,090대로 마감해 전날의 급락 상당 부분을 만회했다.


이날 코스피는 전날보다 612.52포인트(8.18%) 오른 8,096.93으로 마감했다.


이는 역대 최대 코스피 상승폭으로, 2위는 지난달 21일 기록한 606.64포인트다.


지수는 전장 대비 213.35포인트(2.85%) 오른 7,697.76으로 출발해 장 후반 상승폭을 키워 한때 8,119.09(8.48%)까지 뛰었다.


지난 4일부터 3거래일 연속 이어진 하락세를 끊어내고, '검은 월요일'이었던 전날의 낙폭(-8.29%·676.18포인트)을 대부분 되돌려놓은 모습이다.



이같은 급등장에 이날 코스피와 코스닥 시장에서는 각각 장 초반부터 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.


코스닥 지수는 전날보다 56.42포인트(6.19%) 오른 967.81로 장을 끝냈다.

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