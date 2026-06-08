에너지·전자소재·로봇… 두산 ‘제조 DNA’에 ‘AI 혁신’ 입힌다

'엔비디아 협력' 미래 청사진

데이터센터 전력·인프라·원전부터

운영체제·지능형 건설물류장비까지

'AI팩토리 고도화' 등 전방위 결합

박정원 "AI 기반 새 사업기회 모색

엔비디아와 협력, 중요 발판 될 것"

"AI시대 두산그룹의 무기는 오랜 기간 축적한 제조 역량입니다. 이를 바탕으로 '에너지·로보틱스' 기술을 지속 확보해 신사업 기회를 찾겠습니다."



박정원 두산그룹 회장이 그룹 핵심사업을 AI(인공지능)와 접목해 신성장 기회를 잡겠다고 밝혔다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 방문을 계기로 양사 협력을 강화하고, AI 시대 대응에 속도를 내겠다는 구상이다. 특히 그룹 간판 사업인 에너지솔루션을 필두로 'AI팩토리' 시장 확장이 기대된다.



8일 두산은 주요 사업 전반에서 엔비디아와 협력을 확대한다고 밝혔다. 두산의 제조 역량과 엔비디아의 AI 팩토리 사업을 연결해 시너지를 내겠단 구상이다.



AI팩토리는 AI 작업에 특화된 차세대 데이터센터다. 엔비디아는 앞서 AI팩토리 설계 청사진인 'DSX'를 구축했으며, 국내 주요 기업과 협력해 본격 건설을 추진하겠단 방침이다. 여기에는 두산의 에너지 솔루션과 전자소재, 로보틱스 분야 핵심 기술이 폭넓게 활용될 것으로 알려졌다.



박정원 회장은 "AI팩토리 시대를 맞아 두산의 각 사업 분야에 AI를 적용하고 새로운 사업 기회를 모색하는 데 이번 엔비디아와의 협력이 중요한 발판이 될 것"이라고 말했다.



양사 협력의 중심엔 에너지솔루션 자회사 '두산에너빌리티'와 '두산퓨얼셀'이 있다. 두산에너빌리티의 가스터빈과 소형모듈원전(SMR), 두산퓨얼셀의 수소연료전지 등은 대규모 전력을 안정적으로 필요로 하는 AI팩토리와 접점이 크다. 양사는 향후 AI팩토리 구축에 필요한 전력 공급 설계, 발전설비 최적화, 저탄소 전원 활용 방안 등을 중심으로 협력을 확대할 예정이다.



아울러 ㈜두산은 엔비디아와 공급망 접점을 넓힐 방침이다. 두산 전자BG 사업부문은 전자소재인 동박적층판(CCL)을 생산하며, 앞서 엔비디아의 최신 AI가속기 모델 '블랙웰'의 단독 공급자로 선정된 바 있다.



양사는 향후 사업 기회를 추가로 모색하겠단 계획이다. 엔비디아의 AI 서버 설계 플랫폼인 MGX와 연계해, 차세대 AI 데이터센터에 필요한 전자소재를 공급하는 안이 거론된다. 또 CCL 생산 확대를 위해 2028년 양산을 목표로 태국에 신규 생산기지를 구축하고 있다.



피지컬AI 분야에서도 시너지가 기대된다. 피지컬AI는 AI가 현실 세계에서 로봇이나 기계를 움직이게 하는 기술이다. 현재 두산로보틱스는 엔비디아가 보유한 피지컬AI 기술을 활용해 로봇 운영체제를 개발 중이다. 양사는 이를 바탕으로 정밀 작업을 수행하는 레퍼런스 로봇 솔루션 개발을 논의 중이다. 향후 로봇이 산업 현장에서 현장 상황을 인식하고, 물건을 옮기거나 표면을 연마하는 등 작업할 것으로 기대된다.



이 외 두산밥캣이 생산하는 건설·조경·농업·물류 장비에도 엔비디아의 AI 기술을 접목하는 방안을 추진한다. 이를 통해 장비가 다양한 작업 환경을 인식하고, 변화하는 조건을 판단해 자율적으로 작업을 수행할 수 있도록 지원한다는 계획이다.



한편 박 회장은 지난 7일 젠슨 황 CEO와 만나 협력 안을 논의한 것으로 알려졌다. 황 CEO는 "한국은 세계적인 제조업 중심국가로 AI는 새로운 기회가 될 것"이라며 "엔비디아 DSX와 두산의 에너지, 로보틱스, 첨단소재 사업과 결합함으로써 두산그룹은 성장 동력을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

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