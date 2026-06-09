용인 中企, 동남아 소비자 홀렸다…해외 전시서 3000만 달러 수출상담 성과

용인시, 태국 방콕 식품전시회·베트남 국제 프리미엄 소비재전 참가 기업 12개사 지원

용인시_베트남전시회참가단 0 용인 지역 중소기업 관계자들이 지난 7일 베트남 국제 프리미엄 소비재전에서 수출 상담을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. /용인시

동남아시아 소비재 시장 공략에 나선 용인지역 중소기업이 현지 소비자와 바이어들로부터 호평을 받았다.용인시는 베트남 국제 프리미엄 소비재전과 태국 방콕 식품전시회에서 단체관을 운영해 12개 지역 중소기업이 총 326건, 약 3000만 달러(약 450억원)의 수출 상담 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.시는 수출 역량이 부족한 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 해외전시회 단체관 부스 임차비 80%, 장치비 80%, 편도 운송비, 통역 등을 지원하고 있다.프롬바이오코스메틱, 에이치비글로벌, 에이징랩, 엔피오브이, 흑색건강, 해빙 등 6개 기업은 4일부터 7일까지 베트남에서 열린 국제 프리미엄 소비재전에서 총 108건, 약 368만 달러(약 55억원)의 상담 성과를 올렸다.K-브랜드 인기에 힘입어 생활용품·미용·식품 품목으로 참가한 지역 중소기업은 현지 인플루언서, 유통사 등의 관심을 받았다. 이 가운데 프롬바이오코스메틱과 에이징랩, 해빙이 베트남 바이어와 양해각서(MOU)를 맺는 등 해외시장 진출의 발판을 마련했다.시는 앞서 지난달 26일부터 30일까지 세계 3대 식품전시회 중 하나인 태국 방콕 식품 전시회에서 단체관을 운영해 유망 중소기업을 홍보했다. 참가 기업인 베오베와 원글로벌코리아 등 6개사는 단체관을 통해 총 218건, 약 2632만 달러(약 395억 원) 규모의 상담 성과를 거뒀다.특히 트루코퍼레이션, 푸르농, 농업회사법인 부즈앤버즈 미더리 등 3개 기업은 현장에서 태국·베트남 바이어와 MOU를 체결하며 동남아 시장 진출의 교두보를 마련했다. 소원컴퍼니는 이번 전시 핵심 구역인 4홀 내 '뉴 투 마켓 스트리트' 부스에 소개되며 글로벌 식품 트렌드를 선도할 기업으로 이름을 알렸다.참가 기업 관계자는 "수출 초기 단계의 기업이 혼자 해외전시회 참가를 준비하기에는 어려운 점이 많다"며 "이번 용인시 단체관 참가를 통해 효율적으로 전시회를 준비할 수 있었다"고 말했다.이상일 시장은 "우수한 기술력과 제품을 보유하고도 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 지역 중소기업들이 이번 전시회를 통해 해외시장 진출의 교두보를 성공적으로 마련하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 용인의 미래를 이끌어갈 중소기업이 글로벌 무대에서 당당히 경쟁하고 수출 영토를 넓혀갈 수 있도록 다각적인 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.