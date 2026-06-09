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국악 최고 등용문 전주대사습놀이…정보권 씨 판소리 명창부 장원

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전주 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 09. 11:01

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'심청가' 열창한 정보권 씨 국악 최고 상금 8000만원 받아
제52회 전주대사습놀이 판소리 명창부 장원 정보권 씨
국악 분야 최고 등용문인 '제52회 전주대사습놀이 전국대회'에서 정보권 씨(33세)가 영예의 판소리명창부 장원을 차지했다./전주시
국악 분야 최고 권위의 경연대회인 '제52회 전주대사습놀이 전국대회'에서 정보권(33) 씨가 판소리 명창부 장원에 오르며 대통령상의 영예를 안았다.

전주시는 지난 8일 국립무형유산원에서 열린 제52회 전주대사습놀이 전국대회 판소리 명창부 본선에서 판소리 '심청가' 중 '타루비' 대목을 선보인 정보권 씨가 장원으로 선정됐다고 9일 밝혔다.

정보권 씨는 대통령상과 함께 국악계 최고 수준인 상금 8000만원을 수상했다.

이날 MBC를 통해 전국에 생중계된 본선대회에서는 판소리 명창부 장원인 정보권 씨를 포함해 각 부문별 장원자가 배출됐다.

부문별 장원자는 △농악부 부안군립농악단(국회의장상) △무용 명인부 이유나(국무총리상) △민요 명인부 박영희(문화체육관광부장관상) △고법 명고부 이우현(문화체육관광부장관상) △판소리 일반부 최진욱(국가유산청장상) △가야금병창 명인부 고혜수(전북특별자치도지사상) △고법 일반부 신성자(전북특별자치도지사상) △궁도부 김형전(전북특별자치도지사상) △기악 명인부 김우성((주)문화방송사장상) △시조부 최연욱((주)문화방송사장상) △무용 일반부 김재권(대회장 전주시장상) △판소리 신인부 최승규(대회장 전주시장상) 등이다.

또 앞서 지난 7일 진행된 학생 전국대회에서는 △판소리부 홍가연(교육부장관상) △농악부 국립전통예술고등학교(대상문화재단이사장상) △관악부 박시연(문화체육관광부장관상) △현악부 강명신(문화체육관광부장관상) △무용부 천예나(문화체육관광부장관상) △고법부 임현우(문화체육관광부장관상) △민요부 손하은(전북특별자치도지사상) △가야금병창부 박단아(전북특별자치도지사상) △시조 초등부 박준상(전북특별자치도교육감상) △판소리초등부(고학년) 이승우(전북특별자치도교육감상) △판소리초등부(저학년) 노유정(전북특별자치도교육감상) 학생이 각 부문별 장원으로 선정됐다.

판소리명창부 장원 정보권 씨는 "물심양면으로 도와준 가족들, 선생님이 생각난다"며 감사하다고 전했다.

우범기 전주시장은 "전주대사습놀이가 수많은 국악 인재를 배출하며 대한민국을 대표하는 최고 권위의 국악 경연대회로 성장할 수 있었던 것은 국악인들의 끊임없는 노력과 시민 여러분들의 성원 덕분"이라며 "앞으로도 전주대사습놀이의 전통성과 예술성을 바탕으로 국악의 저변 확대와 시민 문화 향유 기회 확대를 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.

박윤근 기자

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