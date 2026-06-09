반도건설, 유보라TV로 고객 접점 확대…브랜드 콘텐츠 강화도

1 0 왼쪽부터 부동산 유튜버 부읽남, 2026년 미쉐린 가이드 선정 셰프인 권성준 셰프, 종합격투기 선수 출신 방송인 최홍만.

반도건설은 자체 공식 유튜브 채널 유보라TV를 중심으로 브랜드 콘텐츠를 확대하고 있다고 9일 밝혔다. 현재는 입주민의 라이프스타일을 담아낸 콘텐츠를 통해 브랜드 가치를 전달하는 스토리텔링 중심의 고객 소통을 이어가고 있다.올해 초 채널 개편을 통해 콘텐츠 카테고리를 재정비하고, 전문성과 재미를 동시에 갖춘 콘텐츠 라인업을 구축했다. 178만 부동산 유튜버 부읽남과 부동산 인사이트를 전달하는 '유보라 인사이트'와 인플루언서가 출연하는 예능·스토리 중심의 '유보라 오리지널'을 핵심 축으로 운영하며 차별화된 브랜드 콘텐츠를 선보이고 있다.유보라 오리지널 시리즈에는 흑백요리사 우승자이자 2026년 미쉐린 가이드 선정 셰프인 권성준 셰프(나폴리 맛피아)와 종합격투기 선수 출신 방송인 최홍만 등이 출연해 입주민과 하루를 보내는 이야기를 담아내고 있다.최근 공개된 '최홍만 육아일기' 편은 입주민 가구를 방문해 하루 동안 베이비시터에 도전하는 모습을 담았다. 해당 영상은 공개 이후 조회수 47만회를 돌파했다. 현재는 제주도 왕복 항공권 증정 댓글 이벤트를 진행 중이다.회사는 고객을 브랜드 스토리를 함께 만들어가는 참여자로 보고 있으며, 유보라TV는 'U 라이프' 영상을 통해 입주민 인터뷰와 거주 경험을 소개하며 단지 내 생활과 일상의 가치를 조명하고 있다.반도건설 관계자는 "앞으로도 고객의 일상 속 이야기를 담아내는 입주민 생활 스토리텔링 콘텐츠를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.