시몬스, ‘팝업·매장’ 동시 운영…시너지 효과 노린다

롯데百 인천점 5층에 팝업…가구·리빙 매장과 인접

최상위 라인 '뷰티레스트 블랙' 모델·프레임 등 전시

[이미지] 롯데백화점 인천점 5층 행사장에 들어선 팝업스토어의 모습 0 롯데백화점 인천점 5층 행사장에 들어선 시몬스 팝업스토어./시몬스

시몬스가 기존 매장과 팝업스토어 동시 운영을 통한 시너지 효과 창출에 나선다. 최근 적극적인 이벤트 확대에 나선 회사는 국내 주요 백화점에 두개의 영업 공간을 마련, 고객과의 접점을 늘리며 주력 상품의 존재감을 키우는 전략을 펼친다.9일 시몬스는 롯데백화점 인천점 5층에 팝업스토어를 오는 18일까지 운영한다고 밝혔다. 인천종합터미널과 연결된 롯데백화점 인천점은 교통·유통 복합랜드마크로, '매출 1조 클럽' 달성을 위해 프리미엄 리뉴얼이 진행 중인 점포다. 특히 팝업스토어가 위치한 5층은 가구·리빙 매장과 문화센터, VIP 라운지 등이 있어 체류시간 확대를 통한 시너지 효과가 기대되는 공간이다.팝업스토어에는 시몬스 최상위 라인 뷰티레스트 블랙의 모델인 '켈리'와 '데보라', '마리옹'과 업계 메가히트 매트리스 컬렉션 중 '에디슨' '윌리엄' '헨리' 등 매트리스 11조가 진열됐다. 이외에도 '하우티'와 '마르피', '아를라', '라시드' 등 시몬스의 프레임들과 베개·이불 등 베딩 라인업도 함께 전시됐다.시몬스는 이번 팝업스토어 오픈을 기념해 즉석 사진 인화 서비스(스내피)와 럭키드로우 이벤트 등 현장 방문 고객을 위한 다양한 참여형 이벤트도 준비했다고 전했다. 또 지난 4월부터 전개 중인 브랜드 캠페인인 '라이프 이즈 컴포트(LIFE IS COMFORT)' 프로모션 혜택도 제공한다.지난달에만 신세계백화점 대구점과 센텀시티점, 롯데백화점 잠실점 등 3곳의 팝업스토어를 연 시몬스는 기존 매장에 근접한 위치에 이벤트를 열어 시너지 효과를 만들어내겠다는 계획이다. 일례로 시몬스는 8층에 매장이 있는 현대백화점 판교점의 7층에도 팝업스토어를 8일 오픈하기도 했다.