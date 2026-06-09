인천 ‘마음안심버스’ 백령도 출동…“서해 최북단 주민 돌본다”

인천시_마음안심버스 0 인천광역시가 연평도 등 도서지역을 중심으로 주민들의 스트레스 검사와 전문적 심리 상담을 제공하기 위해 운영하는 마음안심버스 모습. /인천시

인천광역시가 서해 최북단 백령도 주민들의 마음 건강을 지키기 위해 직접 섬으로 향한다.인천시는 9일 마음안심버스를 백령도에 투입해 전문적인 심리 상담과 스트레스 검사를 제공하는 '찾아가는 정신건강 상담실'을 이날부터 10일까지 이틀간 운영한다고 밝혔다.마음안심버스는 45인승 대형 버스를 이동형 상담 공간으로 특수 제작해, 정신건강 서비스가 필요한 시민을 직접 찾아가 스트레스 검사와 전문적인 심리 상담을 제공하는 사업이다. 시는 그동안 장봉도, 덕적도, 연평도 등 의료 서비스 접근성이 낮은 도서지역을 중심으로 꾸준히 상담 서비스를 이어왔다.이번에 방문하는 백령도는 약 4800명이 거주하는 인천 최대 규모의 도서다. 특히 군사 접경지역이라는 특성상 안보 상황 변화에 따른 심리적 긴장감과 불안을 겪는 주민들이 많아, 체계적이고 지속적인 정신건강 관리가 무엇보다 중요한 지역으로 꼽힌다.마음안심버스는 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 거점을 나눠 운영된다. 9일에는 연화 3리 마을회관과 북포리 공영주차장에서, 10일에는 백령종합사회복지관에서 각각 서비스를 제공할 예정이다.시는 앞으로도 도서지역을 포함해 영구임대아파트, 사회복지관 등 정신건강 서비스 이용이 어려운 취약지역을 직접 찾아가는 마음 건강 지원 사업을 지속적으로 확대할 방침이다.신병철 시 보건복지국장은 "지리적 접근성이 낮은 백령도 주민들에게 직접 찾아가는 정신건강 서비스를 제공하게 되어 뜻깊다"며 "이번 기회를 통해 주민들이 평소 마음속에 담아둔 스트레스를 해소하고 전문적인 도움을 받길 바란다"고 전했다.한편 '마음안심버스'는 인천 시민이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 기업이나 단체, 기관 등에서 운영을 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 인천광역정신건강복지센터 누리집을 참고하거나 전화로 문의하면 된다.