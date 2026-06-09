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카카오 준신위, 2026년 워크숍 성료…5개 협약사 참여

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김영진 기자

승인 : 2026. 06. 09. 10:29

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[카카오 준법과신뢰위원회]카카오 준법과신뢰위원회 2026년 워크숍 성료_0609
2026 카카오 준법과신뢰위원회 워크숍 단체 사진./카카오
카카오 계열사의 준법·신뢰경영을 지원하는 독립 기구인 카카오 준법과신뢰위원회(준신위)는 2026년 워크숍을 성료했다고 9일 밝혔다.

지난 8일 카카오 판교아지트에서 열린 이번 행사에는 카카오를 비롯해 카카오모빌리티, 카카오뱅크, 카카오엔터테인먼트, 카카오페이 등 총 5개 협약사가 참여했으며 준신위 위원과 전문위원, 카카오 관계자 등 약 30여명이 참석했다. 이들은 2026년 준법시스템 평가 결과를 공유하고 AI 시대에 맞춘 준법 교육에 참여했다.

준신위는 2025년부터 카카오의 준법·신뢰경영 강화를 위해 준법시스템 평가를 진행하고 있으며, 이날 각 협약 계열사의 2025년 하반기 및 2026년 상반기 평가 결과를 발표했다. 이번 평가에서는 이사회 및 경영진의 컴플라이언스 업무 관여도, 컴플라이언스 조직 운영 점검, 그룹 준법시스템 도입 및 고도화 등에 대한 평가 결과를 제시하고 각 협약 계열사별로 개선 필요 사항을 공유했다.

준신위는 준법시스템 운영 현황 점검과 더불어 지속적인 평가 지표 개선을 통해 카카오 그룹의 준법·신뢰경영을 지원해 나갈 계획이다.

한편 이날 워크숍에서는 마경태 김앤장 법률사무소 변호사가 협약사 준법지원인 및 워크숍 참석자를 대상으로 '인공지능기본법 시행에 따른 쟁점과 기업의 대응 전략'을 주제로 강연을 진행했다.

강연은 전 세계적으로 활용되고 있는 AI 서비스에서 윤리적 문제가 지속해서 발생함에 따라 대두되는 AI 시스템 관리와 AI 거버넌스의 필요성을 심도 있게 다루었다. 행사에 참석한 준법지원인들은 각 사에서 발생할 수 있는 사례를 질문하며 개선하고 도입해야 할 방안에 대해 심층적인 토론을 펼쳤다.

김소영 위원장은 "카카오 그룹의 두 번째 준법시스템 평가를 진행하며 작년보다 개선된 준법 현황을 파악할 수 있었다"며 "여기에서 나아가 기술 윤리와 책임 경영 분야를 점검해 카카오 그룹사가 사회적 신뢰를 회복할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

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