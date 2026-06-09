이원택 전북지사 당선인, 민선 9기 인수위원장에 신형식 전 KBSI 원장 임명

미래산업·도민주권 등 5개 분과 운영

신형식 0 신형식 전 한국기초과학지원연구원(KBSI) 원장.

이원택 전북특별자치도지사 당선인이 민선 9기 도정 밑그림을 그릴 인수위원장에 신형식 전 한국기초과학지원연구원(KBSI) 원장을 임명했다.이 당선인은 9일 인수위원회 구성을 발표하고 신형식 전 원장을 위원장으로 선임했다고 밝혔다.신형식 위원장은 전주고등학교와 서울대학교를 졸업햇으며 전북대학교 공과대학 화학공학부 교수와 부총장, 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 연구교수, 한국기초과학지원연구원 원장 등을 역임한 과학기술 분야 전문가다.인수위원회는 △ 재생에너지와 피지컬AI 미래산업 △ 체감성장 △ 도민주권 △ 글로벌K △ 도민행복 등 5개 분과로 구성됐다.각 분과는 미래 신산업 육성과 지역경제 활성화, 도민 중심의 행정 혁신, 글로벌 경쟁력 강화, 삶의 질 향상 등 주요 도정 과제를 집중적으로 검토할 예정이다.특별위원회는 △ 5극3특 호남제주 메가시티 특별위원회(위원장 허강무) △ 하계올림픽 특별위원회(위원장 최형원) △ 200조 AI반도체 인프라 구축 특별위원회(위원장 이동기) 등 3개로 구성됐다.특히 AI반도체 인프라 구축과 재생에너지 산업 육성, 메가시티 조성 등은 민선 9기 전북도의 핵심 전략사업으로 꼽히고 있다.이원택 당선인은 "민선9기 인수위원회는 도민의 목소리를 바탕으로 전북의 새로운 미래를 설계하는 중요한 역할을 맡게 될 것"이라며 "재생에너지와 AI를 중심으로 한 미래산업 육성, 체감 가능한 성장, 도민주권 실현을 통해 전북 대도약의 기반을 마련하겠다"고 말했다.