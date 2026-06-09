전북도의회, 제12대 마지막 임시회 개회…추경안·조례안 심사

10~19일 10일간 의사일정 진행

전북특별자치도의회 전경 0 전북특별자치도의회 전경

전북특별자치도의회가 제12대 의회의 마지막 회기인 제428회 임시회를 열고 본격적인 의정활동에 들어간다.전북도의회는 오는 10일부터 19일까지 10일간 제428회 임시회를 개최해 2026년도 제1회 추가경정예산안과 조례안, 동의안 등 주요 안건을 심사·의결할 예정이라고 9일 밝혔다.이번 임시회에서는 '전북사랑도민 제도 운영에 관한 조례 일부개정조례안'등 조례안 12건과 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 각종 동의안 등 접수된 의안 24건을 오는 19일 제2차 본회의에서 심의·의결할 예정이다.먼저, 10일 오후 2시에는 개회식에 이어 도지사와 교육감으로부터 이번 회기에 제출된 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 청취하고 국립공원 보존에 따른 지역희생 보상 및 국가지원체계 구축 촉구 건의안을 처리할 예정이다.회기 중 각 상임위원회에서는 조례안과 추가경정예산안 및 동의안 등 회부된 안건을 심사하고, 현지의정활동을 통해 도민과 소통하며 현장의 애로사항을 청취하고 대안을 모색할 예정이다.아울러, 오는 16일부터 17일까지는 예산결산특별위원회(위원장 김명지)가 각 상임위원회의 예비심사를 거친 2026년도 제1회 추가경정예산안을 심사하고 본회의에 보고할 예정이다.임시회 마지막 날인 6월 19일에는 제2차 본회의를 열고 5분 자유발언과 각 상임위원회에서 심사한 조례안, 추가경정예산안, 동의안 등의 의안 및 대정부 건의·결의안을 심의·의결한다.문승우 의장은 "제12대 전북특별자치도의회가 유종의 미를 거둘 수 있도록, 마지막까지 의정활동에 최선을 다해줄 것을 당부드린다"면서, "지난 4년 동안 변함없는 지지와 성원을 보내주신 도민 여러분과 도청·교육청 공직자 여러분께 깊은 감사를 표한다"고 말했다.