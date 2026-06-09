HUG, 첫 보증기관 공매 개시…“악성 임대인 주택 신속 처분”

캠코와 ‘공매대행에 관한 업무협약’ 체결

채권 회수 기간 절반 이상 단축 기대

BIN0001.bmp (6) 0 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장(오른쪽에서 세 번째) 및 관계자들이 지난 8일 개최된 한국자산관리공사(캠코)와의 공매 업무 협약식에서 기념사진을 찍고 있다./주택도시보증공사

주택도시보증공사(HUG)가 보증기관 최초로 공매 업무에 돌입한다.HUG는 지난 8일 한국자산관리공사(캠코)와 '공매대행에 관한 업무협약'을 체결하고 공매업무를 개시했다고 9일 밝혔다.HUG에 공매 권한을 부여하는 '주택도시기금법' 개정안이 지난 3월부터 시행됨에 따라 양 기관은 공매업무 도입을 위한 실무 준비절차를 추진해 왔으며 8일 업무협약을 시작으로 양 기관 간 협력을 공식화하고, 공매업무를 본격 추진할 계획이다.HUG는 공매업무 도입을 통해 기존 법원 경매 중심의 채권 회수 방식을 다변화해 채권 회수율 제고와 재무 건전성 강화를 도모하는 한편, 공매 물건을 든든전세로 매입한 뒤 공공임대주택으로 공급해 전세난 해결에도 기여할 예정이다.특히 공매는 경매 대비 매각 기일 및 입찰 주기가 빠르고, 캠코의 공매 온라인 시스템(온비드)을 통한 입찰이 가능해 채권 회수 기간이 절반 이상 단축될 것으로 HUG는 기대하고 있다.공매 대상은 소위 악성임대인이라고 불리는 상습채무불이행자의 물건으로, HUG는 200여 건의 시범 물량을 시작으로 지속적으로 공매의뢰 물량을 늘려나갈 예정이다.최인호 HUG 사장은 "협약을 시작으로 캠코와 긴밀히 협력해 채권 회수에 걸리는 시간을 대폭 단축하고, 채권 회수 실적을 제고하겠다"며 "적극적인 든든전세주택 공급을 통해 국민 주거안정을 위한 본분을 더욱 충실히 수행하겠다"고 말했다.