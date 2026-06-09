“원전·SMR에 투자” 현대건설, 5000억 전환사채 발행

현대건설은 9일 임시 이사회를 통해 5000억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 전환사채는 원전 및 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 시장 확대에 선제적으로 대응하는 한편, 사업 기회를 적극 소화하기 위한 전략적 재원 확보의 성격으로 발행한다.
표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 만기 5년 조건으로 발행한다. 전환가액은 주당 15만607원으로 정해졌다. 이는 이사회 결의일 전날을 기준으로 산정한 기준주가에 15% 할증한 가격이다. 이날 종가 12만2300원 대비 약 23% 높은 수준이다.
이번 자본 확충은 현대건설의 재무건전성 개선에 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대를 모은다. 전환권 행사 시 부채비율 개선을 통해 신용등급 상향에 도움이 되는데, 이는 대규모 글로벌 프로젝트 수주 및 금융조달 경쟁력 제고의 토대가 될 것으로 예상된다.
앞으로 현대건설은 원전 및 신에너지 시장 확대에 따른 다양한 사업 기회에 유연하게 대응할 수 있는 투자 여력을 확보함으로써 미래 성장동력을 더욱 공고히 다질 계획이다.