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유통 식품

갓튀긴후라이드, 신메뉴 ‘갓바속촉’ 출시

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 12. 10:00

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바삭한 식감 강화

치킨 프랜차이즈 갓튀긴후라이드가 신메뉴 ‘갓바속촉’을 출시했다고 10일 밝혔다.


‘갓바속촉’은 브랜드 대표 메뉴인 후라이드를 기반으로 개발된 메뉴로, 기존 후라이드에 크럼블을 더해 바삭한 식감을 강조한 것이 특징이다. 회사 측에 따르면 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 구현하는 데 중점을 두고 개발했다.


또한 매콤한 풍미를 더해 튀김류에서 느낄 수 있는 느끼함을 줄이고자 했으며, 메뉴명은 ‘겉바속촉’이라는 표현에 브랜드명 ‘갓’을 결합해 만들었다.


갓튀긴후라이드는 신메뉴와 함께 전용 소스인 ‘칠리마요소스’도 선보였다. 해당 소스는 스위트칠리소스와 마요네즈를 조합해 다양한 연령층이 즐길 수 있도록 개발됐다.


갓튀긴후라이드 관계자는 “갓바속촉은 후라이드 치킨의 기본에 충실하면서도 식감의 차별화를 위해 개발한 메뉴”라며 “앞으로도 브랜드 정체성을 반영한 메뉴를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.


갓튀긴후라이드는 ‘기교를 버리고 기본에 충실하다’를 브랜드 슬로건으로 내세우고 후라이드 치킨 중심의 메뉴를 운영하고 있다.

장안나 기자

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