“경륜” “통합” “혁신”… 국힘 원내사령탑 3색 경쟁

국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(가운데)·정점식(왼쪽)·성일종 의원이 9일 국회에서 열린 초·재선 의원 공동 주최 원내대표 후보자 초청 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. /이병화 기자