북중, 비핵화 침묵 속 ‘전략적 협력’ 확대

|한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하는 의식이 지난 8일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. /연합뉴스
9일 북한 관영매체들에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 정상회담에서 "조중 친선을 가장 중대한 제1의 전략적 사업으로 견지하고 변색될 수 없는 특수하고 공고한 전략적 관계로 강화 발전시키기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다. 김 위원장은 또 "'하나의 중국' 원칙에 입각해 중국의 정책과 입장을 전적으로 지지할 것"이라고 말했다. 이에 시 주석은 "국제정세가 어떻게 변하든 전통적인 중조 친선을 매우 중시하는 중국의 확고한 입장은 변하지 않을 것"이라며 "지역과 세계의 평화와 안정, 번영을 촉진하는 데 적극 기여할 것"이라고 화답했다.
양측은 이번 회담에서 북중 우호조약 65주년을 계기로 기념행사를 개최하고, 양국 간 고위급 교류와 전략적 소통을 강화하기로 했다. 정치·경제·문화 등 다방면에서 교류와 협력도 확대하기로 합의했다.
시 주석은 전날 정오 평양에 도착해 김일성광장에서 열린 환영식에 참석한 뒤 정상회담, 국빈만찬, 환영공연 등의 일정을 소화했다. 방북 이튿날인 이날에는 평양 우의탑을 참배하는 등 양국 간 혈맹 관계를 과시한 뒤 귀국했다.