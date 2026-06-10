네이버, 부산시와 함께 관광객 위한 ‘비로컬 캠페인’ 진행

부산 중심 콘셉트로 진행…다양한 핫플 300여곳 소개

[이미지] 비로컬 캠페인 2 0 네이버가 부산시와 '비로컬' 캠페인을 진행한다./네이버

네이버가 방한 외국인 관광객을 위한 '비로컬(BE LOCAL)' 캠페인을 진행한다.10일 네이버에 따르면 지난 5일부터 7월 19일까지 진행되는 이번 '2026 비로컬 캠페인'은 부산시, 한국관광공사가 함께 '가장 로컬답게 부산을 즐기는 법'을 콘셉트로 부산을 중심으로 진행된다. 네이버는 서울을 비롯해 해운대·서면·기장 등 부산 전역의 다양한 핫플레이스 300여 곳을 소개한다. 네이버지도 앱 언어를 외국어로 설정한 이용자는 앱 상단의 '비로컬(BE LOCAL)' 탭에서 추천 장소들을 한눈에 살펴볼 수 있다.네이버-부산시-한국관광공사는 외국인 관광객이 부산을 한층 다채롭게 즐길 수 있도록 부산 지역의 인기 식당들과 협업해 다양한 혜택을 제공한다. 외국인 관광객은 네이버지도 앱에서 미쉐린 선정 식당 등 다양한 로컬 맛집의 할인 쿠폰을 받을 수 있고 나아가 예약 및 결제, 그리고 방문까지 쉽고 편리하게 할 수 있다.또한 외국인이 선호하는 라이프스타일 브랜드, 편의점 등 다양한 파트너사와 협업을 통해 외국인 관광객을 위한 쿠폰팩 '비로컬 패스(BE LOCAL PASS)'도 제공한다. 아모레퍼시픽, CU, 준오헤어 등 다양한 매장에서 사용할 수 있는 쿠폰을 제공하고, 부산 롯데월드, 해변열차 등 다양한 로컬 관광 상품 관련 콘텐츠도 선보인다.이와 함께 네이버는 외국인 이용자가 여권으로도 본인 인증을 할 수 있도록 '여권인증'을 도입했다. 이제 한층 간편하게 본인 인증을 하고, 네이버 예약 및 주문, 결제까지 편리하게 이용하며 더 만족스러운 한국 여행을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.네이버지도 서비스를 총괄하는 최승락 부문장은 "네이버지도는 핫플레이스와 로컬 트렌드 탐색은 물론, 예약?주문, 결제, 이동까지 한번에 쉽고 편리하게 할 수 있는 올인원 플랫폼으로서, 방한 외국인이 한층 만족도 높은 여행을 즐기고, 한국의 로컬 문화를 풍부하게 경험할 수 있도록 고도화를 이어가고 있다"며 "6월에는 부산에서 콘서트, 페스티벌 등 다양한 글로벌 행사가 예정되어 있는 만큼, 비로컬 캠페인을 통해 부산을 방문하는 외국인 관광객에게 네이버지도가 유용한 한국 여행 가이드가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.한편 네이버지도는 2018년 다국어(영·중·일) 지도를 출시한 이후 외국인 이용자를 위한 기능을 지속 고도화하며, 방한 외국인 관광객의 '한국 여행 필수앱'으로 자리매김하고 있다. 비로컬 캠페인 시즌2가 시작한 지난해 9월 대비 올해 4월, 네이버지도 외국어 사용자는 16.4% 증가하며 역대 최고치를 기록했다.