롯데카드, 소아암 환아 가족 위한 후원금 전달

2018년부터 소아암 쉼터 후원…여덟 번째 쉼터 준비 중

임직원 사회공헌기금 마련해 소아암 환아 치료비 지원도

clip20260610093804 0 롯데카드 정상호 대표이사(오른쪽)가 9일 롯데카드 본사에서 한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장과 함께 소아암 쉼터 후원 및 임직원 사회공헌기금 전달식을 가진 후 기념촬영을 하고 있다. /롯데카드

롯데카드가 9일 서울 종로구 롯데카드 본사에서 한국백혈병어린이재단과 소아암 환아와 가족을 위한 쉼터 후원금과 임직원 사회공헌기금 전달식을 진행했다고 10일 밝혔다.전달식에는 롯데카드 정상호 대표이사와 한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장이 참석했다. 롯데카드는 소아암 환아 및 가족을 돕기 위해 2018년부터 신용카드사회공헌재단과 함께 '소아암 쉼터'를 지원하고 있다. 이번 후원금은 2억 9074만 6615원으로, 여덟 번째 소아암 쉼터 개소에 이용된다.소아암 쉼터는 지방 거주 소아암 환아와 가족이 치료받는 동안 머물 수 있는 독립된 형태의 숙박 공간이다. 서울 주요 병원과 가까운 대학로와 교대역 인근에 쉼터를 개소해 통원으로 인한 체력적 소모를 최소화하고 침구, 식기, 생활용품 등을 비치해 쉼터에 머무는 동안 심리적 안정감을 얻도록 했다. 쉼터는 첫 개소 이후 2026년 4월까지 총 2만 445명이 이용했다.롯데카드는 이날 소아암 환아 치료비 지원을 위해 지난해 임직원이 기부한 사회공헌기금 1268만8528원도 전달했다. 이 기금은 임직원들이 급여의 끝전을 모아 기부하는 급여우수리 나눔 캠페인과 동일한 금액을 회사도 기부하는 매칭그랜트 방식으로 조성됐다. 롯데카드는 올해로 12년째 임직원 사회공헌기금을 전달했고, 누적 후원금은 1억 6153만 666원이다.롯데카드 관계자는 "소아암 환아 가족의 통원 부담을 조금이나마 덜어드리기 위해 소아암 쉼터 지원을 지난 2018년부터 지속하고 있다"며 "앞으로도 이웃과 지역에 긍정적인 영향을 미치는 활동을 이어나가며 사회적 가치를 창출하겠다"고 말했다.