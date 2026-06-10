인천시, 기술전환 제조기업에 95억 지원…대출금리도 3%대 인하

구조고도화 자금 금리체계 개편으로 금리인하 전망…기업 투자부담 완화 기대

3. 남동국가산업단지-2010년-(인천시 도시경관 변천기록 아카이브 제공) 0 인천 남동국가산업단지 전경. /인천시

인천광역시가 지역 제조기업의 기술혁신을 가속화하고 미래성장 동력을 확보하기 위해 파격적인 금융 지원책을 내놓았다.인천시는 제조 중소기업의 기술 전환을 돕기 위해 총 95억원 규모의 전용 융자자금을 신설하고, 기존 구조고도화자금의 대출금리 산정 체계를 대폭 개편한다고 10일 밝혔다.이 같은 방침은 최근 디지털 전환과 신산업 성장의 영향으로 제조 현장에서 신기술 확보와 공정 혁신이 필수 과제로 떠오르고 있는 데 따른 것이다.이에 인천시는 우수한 기술을 보유하고도 자금난으로 사업화를 포기하는 기업이 발생하지 않도록 '기술전환 기업자금'을 새롭게 마련했다. 지원 대상은 공공기술을 이전받았거나, 공공기관의 중개를 통해 기술 이전을 완료한 제조 중소기업이다.이번 신규 자금 지원을 통해 기업의 투자 부담을 덜어주고, 기술이 실제 생산과 매출 증대로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 게 기본 계획이다.시는 고금리와 경기침체로 위축된 기업의 투자심리를 살리기 위해 구조고도화자금의 대출금리 산정 방식도 손본다. 시중금리 수준과 전반적인 경제 여건을 탄력적으로 반영하는 체계로 개편해 기업의 금융 부담을 최소화할 방침이다.새로운 금리체계는 올해 3분기부터 즉시 적용된다. 특히 현재 운영 중인 2분기 금리보다 낮은 3.0% 내외의 수준에서 운용될 것으로 전망돼 자금 운용에 숨통이 트일 것으로 보인다.해당 자금을 지원받길 희망하는 기업은 오는 15일부터 인천시 중소기업 맞춤형 지원시스템인 BizOK를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 다만 이번 자금은 예산 소진 시 조기에 마감될 수 있어 지원을 희망하는 기업은 신청 시기를 놓치지 않도록 주의해야 한다.이남주 시 미래산업국장은 "기술혁신 속도가 빨라지는 산업환경에서 기술이전과 전환은 기업의 지속가능한 성장을 위한 핵심 요소"라며 "현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 기업 하기 좋은 환경을 조성하고, 지역 기업의 경쟁력을 높이는 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.