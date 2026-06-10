광양제철소, 9300명 참여 ‘글로벌 볼런티어 위크’ 진행

재난안전·생활안전·보건건강·디지털안전 등 테마형 봉사

임직원·협력사 한마음 봉사…지역사회 안전 지원

사랑의 밑반찬 나눔 행사 봉사활동 0 광양제철소가 임직원과 협력사 직원들이 사랑의 밑반찬 나누기 등의 봉사활동을 하고있다. /광양제철소

포스코 광양제철소가 임직원과 협력사 직원 등 9300여 명이 참여하는 연중 최대 규모의 봉사 축제 '2026 글로벌 볼런티어 위크(Global Volunteer Week)'를 오는 12일까지 진행한다.10일 광양제철소에 따르면 글로벌 볼런티어 위크는 나눔 문화 확산을 위해 2010년부터 매년 운영해 온 포스코그룹의 대표 사회공헌 프로그램이다. 국내외 포스코그룹 임직원이 함께 참여해 다양한 봉사활동을 펼치고 있다.올해 광양제철소는 '모두의 일상을 지키는 나눔, Safety for All'을 슬로건으로 내걸고 지역사회 안전망 강화에 초점을 맞춘 다양한 봉사활동을 추진한다. 특히 일상 속 안전 확보를 위한 실천 활동에 집중해 지역사회에 'K-Safety' 문화를 확산하고 안전 의식을 높이는 데 의미를 두고 있다.이번 봉사활동은 △재난안전(소방기관 협력, 취약계층 안전키트 제작) △생활안전(교통안전, 어르신 낙상 예방) △보건/건강(AI 활용 헬스케어, 응급처치 교육) △디지털 안전(보이스피싱 예방 교육) △환경안전(미세먼지 저감, 수질 개선) 등의 테마를 중심으로 촘촘한 지역 밀착형 활동을 전개할 계획이다.이번 글로벌 볼런티어 위크에는 광양제철소 임직원 5700여 명을 비롯해 27개 협력사 임직원 2800여 명, 일반봉사단 및 재능봉사단 800여 명 등 총 9300명이 대거 참여해 300건 이상의 봉사활동을 펼치며 지역사회 곳곳에 따뜻한 나눔을 전파한다. 임직원들은 각자의 자리에서 구슬땀을 흘리며 봉사활동에 참여해 나눔의 가치를 몸소 실천할 예정이다.이미 진행된 △옥곡지역 아동센터 안전시설물 보수 △가야산일대 상습 침수지역 배수로 환경개선 △일자리 창출형 도시락 배달사업 사업비 전달 △사랑의 밑반찬 나누기 등의 봉사활동은 지역민들에게 실질적인 도움이 되는 생활밀착형 봉사활동으로 주민들로부터 큰 호응을 얻었다.광양제철소 관계자는 "작은 봉사들이 모여 커다란 변화를 만든다"며 "올해 글로벌 볼런티어 위크는 특히 지역사회의 가장 기본적이고 중요한 가치인 '안전'을 테마로 함께 마음을 모았다는 점에서 더욱 뜻깊다. 광양제철소 및 협력사 임직원들의 따뜻한 땀방울이 광양시민들의 안전하고 행복한 일상을 지키는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 전했다."광양제철소는 앞으로도 현업부서 봉사단과 재능봉사단을 중심으로 다채로운 사회공헌사업과 봉사활동을 펼치며, 지역사회와 상생과 신뢰의 기업문화를 만들어 갈 예정이다.