진안군 ‘온마을 돌봄밥상’ 공모 선정…특교세 7000만원 확보

백운면 '진안고원 365일 흰구름 온기밥상' 추진

진안군, 행안부 온마을 돌봄밥상 공모사업 선정(백운면 돌봄밥상) 0 진안군 백운면의 돌봄밥상 모습.

전북 진안군이 행정안전부 주관 '온마을 돌봄밥상' 공모사업에 전북특별자치도에서 유일하게 선정돼 국가지방협력 특별교부세 7000만원을 확보했다.10일 진안군에 따르면 '온마을 돌봄밥상' 사업은 먹거리를 매개로 주민 주도의 돌봄서비스를 제공하고 사회적 고립을 예방하기 위한 마을공동체 활성화 사업이다.행정안전부는 전국 지방자치단체를 대상으로 공모를 실시했으며, 인구감소지역 여부와 사회적 고립도, 사업계획의 적정성, 사업효과성, 지속가능성 등을 종합 평가해 전국 17개 시·군·구를 최종 선정했다.진안군은 백운면을 대상지로 신청한 '진안고원 365일 흰구름 온기밥상' 사업이 우수한 평가를 받아 선정됐다.군은 이번 사업을 통해 공유주방 기능을 보강하고 백운통합돌봄사회적협동조합과 지역주민이 반찬 나눔과 안부 확인, 주민 참여형 돌봄 활동 등을 통해 사회적 고립 위험군을 발굴하고 촘촘한 마을 돌봄 체계를 조성할 방침이다.특히 백운면 주민들이 직접 참여하는 공동체 활동을 통해 공동체 회복과 주민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다.진안군 관계자는 "이번 공모사업 선정은 주민이 주도하는 마을 돌봄체계를 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 돌봄 정책을 확대해 주민들이 체감할 수 있는 복지서비스를 제공하겠다"고 말했다.