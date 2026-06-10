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순창군, 청년 주도 지역혁신 프로젝트 본격 추진

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순창 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 10. 13:40

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청년 리빙랩·커뮤니티 지원사업 참여자 모집
순창군 청사 박윤근 기자
순창군 청사./ 박윤근 기자
전북 순창군이 청년들의 지역사회 참여를 확대하기 위해 '순창 청년 리빙랩 프로젝트'와 '청년 커뮤니티 활동 지원사업' 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 청년들이 지역 문제를 직접 발굴하고 해결 방안을 모색하는 한편, 다양한 커뮤니티 활동을 통해 지역사회에 활력을 불어넣을 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

'순창 청년 리빙랩 프로젝트'는 청년들의 다양한 아이디어를 바탕으로 지역사회 문제를 발굴하고 해결방안을 모색하는 사업이다. 인구감소, 환경, 관광, 청년문화 등 다양한 분야를 주제로 활동할 수 있으며, 선정된 팀에는 최대 300만원의 사업비가 지원된다.

참여 대상은 순창군에 주소를 둔 청년들이 포함된 4인 이상 팀으로, 청년들이 직접 문제를 정의하고 해결 과정을 설계하며 지역사회 변화를 이끌어가는 것이 특징이다. 사업은 오는 7월부터 11월까지 진행될 예정이다.

이와 함께 순창군은 청년들의 자발적인 모임 활동을 지원하는 '청년 커뮤니티 활동 지원사업'도 추진한다.

지원 분야는 재능기부, 문화예술, 봉사활동, 취업·창업, 자기계발, 생활취미 등 다양한 분야의 청년 모임을 대상으로 하며, 선정된 커뮤니티에는 팀당 100만원의 활동비를 지원한다.
박윤근 기자

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