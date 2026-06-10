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여름방학 앞둔 수험생들 모인다…구미서 수능 학습법 특강

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김선광 기자

승인 : 2026. 06. 10. 14:50

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국어·영어·수학 전문가 초청 릴레이 강연
중·고등학생 1500명 대상 학습 전략 제공
중학생을 위한 수학 학습법 특강
명성일 ㈜대성학력개발연구소 이사가 강사로 수학특강을하고있다./구미시
구미시진학진로지원센터가 여름방학을 앞두고 지역 중·고등학생들을 대상으로 수능 전문가 초청 학습법 특강을 연다.

구미시는 이달 3주 동안 지역 중·고등학생 1500명을 대상으로 국어·영어·수학 학습법 특강을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 특강은 과목별 학습 전략과 최신 수능 출제 경향을 소개해 학생들의 자기주도 학습 역량을 높이고, 여름방학 학습 계획 수립을 돕기 위해 마련됐다. 모집 인원은 과목별 500명씩 총 1500명이다.

구미시진학진로지원센터는 지난해 중학생을 대상으로 학습법 특강을 운영해 520여 명이 참여하는 등 호응을 얻었다. 올해는 대상을 고등학생까지 확대했으며, 지난달부터 진행한 사전 신청에는 1000명 이상이 접수됐다.

오는 13일에는 명성일 대성학력개발연구소 이사가 강사로 나서 최근 수능 수학 출제 경향과 학습 전략을 소개한다.

20일에는 김동규 포항고 교사가 영어 영역의 출제 구조와 평가 요소를 분석하고 효과적인 학습 방법을 안내한다.

27일에는 김경호 대성학력개발연구소 논술 강사가 국어 영역 특강을 진행한다. 수능 국어 주요 영역 분석과 독서 역량 향상 방안, 과목별 학습 전략 등을 설명할 예정이다.

센터는 이번 특강이 학생들의 학습 방향 설정과 과목별 학습 방법 정립에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김선광 기자

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