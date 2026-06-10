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국민의힘 새 원내사령탑에 ‘경남 3선’ 정점식 선출

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이체리 기자

승인 : 2026. 06. 10. 12:49

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1차 과반 없어 결선…4선 김도읍에 7표차 승리
국민의힘 초·재선 주최 간담회 참석한 원내대표...<YONHAP NO-3758>
국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(오른쪽부터)·정점식·성일종 의원이 9일 국회에서 국민의힘 초·재선 의원들이 연 원내대표 후보자 초청 간담회에 참석해 국기에 경례하고 있다. /연합
경남 3선 중진인 정점식 의원이 국민의힘 신임 원내대표로 10일 선출됐다. 정 신임 원내대표는 향후 원구성 협상과 계파 갈등 봉합, 당 수습을 이끌 중책을 맡게될 전망이다.

유상범 국민의힘 선거관리위원장은 이날 오전 국회에서 열린 의원총회에서 투표 결과를 발표했다. 총 103표 가운데 정 의원이 55표를 얻어 48표를 받은 김도읍 의원(4선)을 꺾고 원내대표에 당선됐다.

앞서 실시된 1차 투표에서는 정 의원이 47표, 김 의원이 39표, 성일종 의원이 20표를 얻어 과반 득표자가 나오지 않으면서 정 의원과 김 의원 간 결선 투표가 진행됐다.

검사 출신의 영남권 3선인 정 의원은 이번 선거 과정에서 '통합'을 핵심 기조로 내세웠다. 임기는 1년으로, 현 장동혁 지도부와 함께 당 재정비 작업을 이끌 예정이다.

정 원내대표는 당선 직후 기자들과 만나 "우리에게는 계파도 분열도 대립도 있을 수 없다. 오직 민심을 받드는 하나의 국민의힘만 있을 뿐"이라며 "110명 의원 한 분 한 분의 지혜와 역량을 모으는 총의와 집단지성을 통해 원내를 운영하겠다"고 밝혔다.

이번 원내대표 선거는 송언석 전 원내대표가 임기를 열흘 남기고 사퇴하면서 치러졌으며, 6·3 지방선거 이후 불과 일주일 만에 새 원내사령탑을 선출하게 됐다.
이체리 기자

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