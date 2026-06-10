경산지식산단에 들어선 아진산업…일자리·투자 기대감

하양지식산업지구에 연면적 8만1천㎡ 규모 첨단 공장 준공

경산시 - 아진산업(주)의 리쇼어링 결실으로 경산시, 첨단 자동차부품 생산거점으로 도약 (3) 0 아진산업은 9일 준공식을 기념해 지역 인재 육성과 교육 발전을 위해 경산시장학회에 장학기금 1억원도 기탁했다. 조현일 경산시장과 아진산업(주)관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /경산시

자동차부품 전문기업 아진산업㈜이 중국 생산법인을 정리하고 경산에 대규모 생산거점을 구축하며 국내 복귀 투자를 마무리했다.경산시는 10일 경산지식산업지구 내 아진산업 하양공장 준공식이 열렸다고 밝혔다.이번 사업은 총 1330억원이 투입된 투자 프로젝트로, 경산지식산업지구 내 9만6189㎡ 부지에 연면적 8만1955㎡ 규모의 생산시설이 조성됐다.아진산업은 중국 생산법인인 동풍아진을 정리하고 국내 생산 기반 확대를 위해 경산 투자를 결정했다. 해외 생산거점을 국내로 이전한 대표적인 리쇼어링 사례로 평가받고 있다.신공장에는 첨단 프레스 설비와 자동화 생산라인이 구축됐다. 글로벌 공급망 재편에 대응하는 동시에 생산 효율성과 품질 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.회사는 생산능력 확대를 통해 지역 일자리 창출과 산업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 전망된다.이날 준공식과 함께 열린 제3회 실리(SILI)·AX 기술전에서는 지역 고등학생과 대학생, 기업 관계자들이 참여해 공정 개선 아이디어와 인공지능(AI) 기반 업무 혁신 사례를 선보였다.아진산업은 준공식을 기념해 지역 인재 육성과 교육 발전을 위해 경산시장학회에 장학기금 1억원도 기탁했다.조현일 경산시장은 "아진산업의 국내 복귀 투자는 지역 제조업 경쟁력 강화와 일자리 창출 측면에서 의미가 크다"며 "장학기금 기탁은 기업과 지역사회가 함께 성장하는 상생의 가치를 보여주는 사례"라고 말했다.이어 "기업이 투자하고 성장하기 좋은 산업 생태계를 조성해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.